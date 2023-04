Un mouvement de grève qui durerait jusqu’à Noël est envisagé chez les infirmières en Angleterre, a annoncé dimanche la cheffe du principal syndicat de la profession. Engagées depuis décembre dans un mouvement de grève inédit depuis la création de leur syndicat, le Royal College of Nursing (RCN), il y a plus d’un siècle, les infirmières ont rejeté vendredi la hausse de salaire proposée par le gouvernement - 5 % d’augmentation et un versement unique exceptionnel d’au moins 1.250 livres (1.425 euros).

Le RCN a, en outre, annoncé une nouvelle grève de 48 heures qui commencera le 30 avril et qui pour la première fois n’épargnera pas les services d’urgence ni les unités de soins intensifs ou de cancérologie.

Une « escalade extrêmement préoccupante pour les patients »

Faute d’accord d’ici à l’expiration début mai du mandat pour le mouvement de grève en cours, qui porte sur des revendications salariales dans un Royaume-Uni où l’inflation dépasse les 10 %, un nouveau vote devra être organisé. « Si ce vote est couronné de succès, nous aurons des grèves jusqu’à Noël », a déclaré dimanche sur la BBC Pat Cullen, secrétaire générale du RCN.









Vendredi, un porte-parole du gouvernement a jugé « extrêmement décevant » le rejet des propositions de l’exécutif et a jugé « l’escalade » dans le mouvement « extrêmement préoccupante pour les patients ».

La crise du coût de la vie au Royaume-Uni a entraîné une cascade de mouvements sociaux depuis plusieurs mois pour demander des augmentations de salaires, aussi bien dans les services publics que dans le secteur privé.