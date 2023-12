Une fusillade a éclaté à l’Université de Prague. Les secours tchèques ont fait état, jeudi, de dix morts et plusieurs blessés. « Pour l’instant, je peux dire qu’il y a 11 morts sur les lieux, y compris le tireur », a déclaré Jana Postova, porte-parole des services d’urgence, à la télévision publique tchèque. Peu de temps après cette annonce, la police a revu le bilan à la hausse annonçant quinze morts dans cette université du centre de la capitale tchèque.

« D’après les premières informations, nous pouvons confirmer qu’il y a des morts et des blessés sur les lieux », avait partagé la police locale sur son compte X (ex-Twitter) dans un premier message. Les autorités ont par la suite annoncé que l’assaillant a été « éliminé ». « Le bâtiment est actuellement évacué et il y a plusieurs morts et des dizaines de blessés sur les lieux », a-t-elle ajouté dans ce bref communiqué.

Une explosion

Selon les médias tchèques, la fusillade s’est produite à la Faculté des arts, dont les enseignants et les étudiants ont reçu l’ordre de s’enfermer pendant l’intervention de la police. La chaîne de télévision privée Nova TV a fait état d’une explosion et d’un tireur sur le toit du bâtiment situé dans le centre historique de Prague.

Le ministre de l’Intérieur, Vit Rakusan, a dit à la télévision publique que la présence d' « aucun autre tireur » n’avait été « confirmée » et a appelé la population à suivre les instructions de la police. Les policiers ont fermé la zone et demandé aux personnes vivant à proximité de rester chez elles.

La « solidarité » de la France

La Première ministre Élisabeth Borne a exprimé jeudi, devant l’Assemblée nationale, « l’émotion » et « la solidarité » de la France après ces événements meurtriers.

« J’ai échangé avec le président tchèque Pavel, et je lui exprime à titre personnel, au nom de mon gouvernement, et je n’en doute pas, en notre nom à tous, mon soutien et ma solidarité », a-t-elle déclaré.