Une vaste affaire présumée de corruption, qui fait scandale à moins d’un mois des élections législatives. Après des révélations sur l’octroi de visas à des ressortissants étrangers facilité par des dessous-de-table, l’exécutif polonais se trouve dans la tourmente. Plusieurs personnes ont été inculpées.

L’opposition accuse le gouvernement du parti Droit et Justice (PiS), hostile à l’immigration, d’avoir fait entrer des « centaines de milliers de migrants » d’Afrique et du Moyen Orient dans l’espace Schengen européen de libre circulation. La Commission européenne et l’Allemagne ont exigé mercredi de Varsovie des éclaircissements sur l’ampleur de la fraude présumée. Les soupçons sont « sérieux », a indiqué à l’AFP une source gouvernementale allemande.

Une enquête ouverte pour « trafic d’influence »

Les demandes de Berlin portent notamment « sur la date et le nombre de visas délivrés ainsi que sur les nationalités des bénéficiaires ». Le pouvoir polonais a lui qualifié de « foutaises » les accusations. Depuis les révélations de la presse, les populistes nationalistes au pouvoir s’efforcent d’en minimiser la portée. Selon eux, seules « quelques centaines de visas » seraient concernées. L’opposition a avancé le chiffre de 250.000.

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Piotr Wawrzyk, qui serait selon les médias au cœur de cette affaire, a été démis de son poste fin août. Officiellement en raison d’une « absence de coopération suffisante ». Les journalistes affirment notamment que le vice-ministre et ses collaborateurs envoyaient des listes de centaines de noms de personnes auxquelles les consulats devaient rapidement délivrer les visas, souvent sans vérification.

Le ministère polonais des Affaires étrangères avait reconnu la semaine dernière des « irrégularités ». Le parquet polonais a ouvert une enquête pour « trafic d’influence ». Avant que le scandale n’éclate, l’Allemagne avait déjà renforcé les contrôles à sa frontière avec la Pologne en raison d’une hausse des demandes d’asile depuis le début de l’année. La question migratoire est au cœur de la campagne électorale et l’exécutif organise aussi, le jour des élections législatives, un référendum portant, entre autres, sur ce sujet.