Une épidémie de légionellose inquiète, dans le sud-est de la Pologne. Le bilan de la contamination dans la ville de Rzeszow, s’est aggravé. On compte désormais onze victimes mortelles parmi les 144 cas, ont annoncé lundi les autorités sanitaires locales. Les personnes mortes étaient âgées de 64 ans à 95 ans, souffrant toutes d’autres maladies chroniques.

La légionelle est une bactérie qui se développe dans les réseaux d’eau chaude sanitaire et provoque de graves troubles respiratoires. « On est à la recherche de la source de contamination. Une contamination du réseau d’approvisionnement en eau chaude et en eau froide est envisagée en ce moment », a précisé Adam Sidor, l’inspecteur sanitaire régional.

Une contamination par voie respiratoire

Selon les premiers résultats des tests, la présence de la bactérie de légionelle a été confirmée à différents niveaux dans la moitié des 18 premiers échantillons d’eaux examinés. Au total 105 échantillons ont été prélevés. « Cela ne nous permet pas pour l’instant d’affirmer que le système d’approvisionnement en eau est la source de contamination. Les prochains jours seront décisifs », a encore déclaré l’inspecteur sanitaire.

Pendant le week-end, les autorités de Rzeszow, ville d’environ 200.000 habitants, ont entrepris des travaux de désinfection supplémentaires dans l’ensemble du réseau. La contamination peut se faire par voie respiratoire par inhalation de la bactérie, à travers de l’eau ou de l’air conditionné. La maladie ne se transmet pas entre personnes.

L’infection, dont l’incubation dure de deux à dix jours, tient son nom de la première épidémie connue, survenue en 1976 dans un hôtel de Philadelphie (Etats-Unis), où se tenait une conférence de l’American Legion, la principale association d’anciens combattants du pays.