Régulateur économique ou encore gardien de la paix, la Cedeao est une institution importante en Afrique de l’Ouest depuis sa création. Mais qu’est-ce que cette organisation et qui représente-t-elle ?

Les origines de la Cedeao

La Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest a vu le jour en 1975 avec la signature du Traité de Lagos. À l’origine, elle visait à surmonter les clivages économiques, politiques, monétaires et linguistiques présents dans la région ouest-africaine, dans le but de renforcer la coopération et les échanges entre les pays membres.

Qui compose la Cedeao ?

Depuis sa création, la Cedeao compte 15 pays membres : huit francophones (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Sénégal et Togo), cinq anglophones (Gambie, Ghana, Liberia, Nigeria et Sierra Leone) et deux lusophones qui parlent donc portugais (Cap-Vert et Guinée-Bissau).

Les missions de la Communauté

La Cedeao s’engage dans le développement économique de ses pays membres et joue un rôle crucial dans la gestion des conflits régionaux. Elle a notamment été un acteur politique central durant les guerres civiles au Liberia et en Sierra Leone.

En 1990, elle a créé l’Ecomog, une force de 20.000 soldats, pour intervenir dans ces conflits.

En 1993, l’organisation obtient un nouveau statut lui conférant des responsabilités en matière de prévention et de règlement des conflits régionaux. Elle a utilisé ce droit pour suspendre et/ou sanctionner économiquement quatre pays francophones ayant connu des coups d’État militaires : la Guinée, le Mali, le Burkina Faso et plus récemment, le Niger.

En 2004 et 2005, la Cedeao a renforcé sa capacité à gérer les conflits en créant une force de 6.500 hommes et un contingent d’intervention rapide de 1.500 soldats. Elle a également mis en place un programme de formation sur cinq ans pour permettre l’organisation d’opérations de maintien de la paix.

Aujourd’hui, c’est le Nigeria qui domine l’organisation, représentant plus de 50 % de la population et plus de 60 % du PIB.

Les interventions de la Cedeao

La Cedeao a contribué à ramener la paix au Liberia en 1997. Elle est intervenue ensuite en Guinée-Bissau pendant la rébellion armée de 1998-1999 et après le coup d’État de 2012. Puis en 2003, elle a joué un rôle important en Côte d’Ivoire après le déclenchement d’une rébellion.

Plus récemment, c’est au Mali, en 2013, que la communauté est venue en soutien à Bamako pour reprendre le contrôle du Nord tombé aux mains des djihadistes.

En 2017, elle a opéré en Gambie quand le président sortant Yahya Jammeh, battu aux élections, a refusé de quitter le pouvoir.

Récemment, la Cedeao est intervenue au Niger suite au coup d’État militaire renversant le gouvernement en place.

Des succès émaillés de défis

En dehors des conflits, la Cedeao a permis la levée de certaines barrières douanières dans la région, facilitant ainsi la circulation des membres de la communauté entre les pays et contribuant à une relative stabilité politique.

Cependant, la Cedeao doit encore faire face à de nombreux obstacles, dont des ressources financières limitées, des infrastructures de communication insuffisantes et des troubles sociopolitiques causés par les différents coups d’État.