Vous avez raté les derniers événements sur le conflit au Niger ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 20 heures. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

Les pays ouest-africains opposés au coup d’Etat au Niger ont rejeté l’idée d’une transition de trois ans maximum lancée ce week-end par les militaires qui ont pris le pouvoir, signe qu’une sortie de crise par la voie diplomatique semble encore lointaine. « Une période de transition de trois ans est inacceptable », a affirmé Abdel-Fatau Musah, commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cedeao). « Nous voulons que l’ordre constitutionnel soit restauré le plus rapidement possible », a-t-il ajouté dans une interview à Al-Jazeera, réaffirmant la position inflexible de l’organisation régionale depuis le coup d’Etat du 26 juillet.

Samedi soir, au moment où une délégation de la Cedeao était à Niamey pour trouver une solution pacifique à la crise, le nouvel homme fort du Niger, le général Abdourahamane Tiani, avait annoncé envisager une transition de « trois ans » maximum, avant de rendre le pouvoir aux civils. Une idée inenvisageable pour la Cedeao qui martèle depuis le coup d’Etat que le président renversé Mohamed Bazoum doit être libéré et réinstallé au pouvoir.

Le chiffre du jour

2. C’est, en millions, le nombre d’enfants ayant « besoin d’une aide humanitaire » au Niger, a affirmé le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef), dans un communiqué transmis à l’AFP. « Avant les récents troubles civils et l’instabilité politique au Niger », l’Unicef estimait déjà en 2023 « à 1,5 million le nombre d’enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition, dont au moins 430.000 souffrant de la forme la plus mortelle de malnutrition ». Selon l’Unicef, ces chiffres peuvent augmenter « si les prix des denrées alimentaires continuent de grimper et si une récession économique frappe les familles, les ménages et les revenus ».

La phrase du jour

Si une agression devait être entreprise contre nous, elle ne sera pas la promenade de santé à laquelle certains croient. »

Tels sont les mots du général Tiani prononcés alors qu’Abdel-Fatau Musah, commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la Cedeao, venait d’indiquer que « le jour de l’intervention » de la « force en attente » était fixé tout comme « les objectifs stratégiques, l’équipement nécessaire et l’engagement des Etats membres ».

La tendance du jour

Plusieurs attaques meurtrières ont frappé le Niger depuis le coup d’État du 26 juillet qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum, mais des analystes mettent en garde contre une interprétation hâtive des rares données disponibles. Dès leur arrivée au pouvoir, les militaires qui ont renversé le président Bazoum ont argué d’une « dégradation de la situation sécuritaire » pour justifier leur coup d’État. Une perception partagée par une partie des Nigériens, mais qui semble contredite par les statistiques.

Sur les six premiers mois de l’année 2023, les attaques sur les civils avaient ainsi baissé de 49 % par rapport aux six premiers mois de l’année 2022, et le nombre de morts de 16 %, selon l’ONG Acled. Une amélioration en partie attribuée à la stratégie de la « main tendue » (accords de paix entre communautés, projets de développement, négociations avec des chefs de groupes armés, etc.) mise en oeuvre pour lutter contre les groupes djihadistes par Bazoum, unique au Sahel.

Par ailleurs, le nombre d’attaques et de victimes ne rend pas forcément compte du sentiment d’insécurité entretenu par les groupes djihadistes, qui exercent une forme de contrôle indirect, parfois très éloigné de leurs bases. « Si la violence visible diminue, cela ne veut pas dire forcément que les gens vivent mieux. Les taxes sont toujours prélevées, et même si le nombre d’attaques baisse, l’influence des groupes armés se propage à l’intérieur du Niger », assure Tatiana Smirnova, chercheuse au Centre Franco Paix en résolution des conflits. Une influence qui se traduit notamment par la fermeture des écoles primaires et secondaires au Sahel. Environ 890 écoles étaient fermées en août 2022 en raison de l’insécurité dans les quatre régions du Niger les plus touchées par les attaques, dont le Tillabéri, selon un rapport du Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef). En mai 2023, le ministère de l’Education nigérien avait indiqué que plus de 900 écoles ne fonctionnaient plus dans la seule région du Tillabéri.