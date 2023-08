« Prêt à mourir pour la patrie ». Dimanche matin, plusieurs milliers de Nigériens ont manifesté dans les rues de Niamey en soutien aux putschistes, tandis que la menace d’une intervention militaire de la Cedeao plane toujours et encore sur le Niger.

Et comme lors de chaque manifestation favorable au nouveau régime, de nombreux slogans hostiles à la France et à la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’ouest (Cedeao) étaient scandés ou affichés sur des pancartes, ont constaté des journalistes de l’AFP. « Non aux sanctions », « halte à l’intervention militaire », pouvait-on notamment lire, sur la place de la Concertation à Niamey. Des drapeaux russes étaient aussi brandis.

Samedi matin, des milliers de volontaires s’étaient déjà rassemblés aux abords du stade Seyni Kountché, dans le centre-ville de la capitale, répondant à un appel de plusieurs organisations pour se faire inscrire sur des listes en tant qu’auxiliaires civils potentiellement mobilisables en soutien des forces armées, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Une durée de transition n’excédant pas « trois ans »

Cette manifestation intervient au lendemain d’un discours télévisé du nouvel homme fort du Niger, le général Abdourahamane Tiani qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum lors d’un coup d’Etat le 26 juillet.

Dans cette allocution, il a esquissé un premier calendrier de transition. Annonçant le lancement d’un dialogue national, il a précisé que la durée de la transition n’excéderait pas « trois ans ».