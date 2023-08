Vous avez raté les derniers événements sur le conflit au Niger ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 20 heures. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

Le président nigérien Mohamed Bazoum, séquestré dans sa résidence présidentielle à Niamey depuis le 26 juillet, date du coup d’Etat, a « eu la visite de son médecin » ce samedi, a indiqué un de ses proches à l’AFP, alors que les inquiétudes concernant sa santé se multiplient.

Le médecin lui « a également apporté à manger », ainsi qu’à son fils et à sa femme retenus avec lui, a affirmé ce proche. « Il va bien au vu de la situation », a-t-il ajouté.

Selon l’ONG Human Rights Watch qui s’est entretenue avec Mohamed Bazoum, il a décrit le traitement de sa famille comme « inhumain et cruel ». D’après le média américain CNN, Mohamed Bazoum n’a que des pâtes et du riz pour se nourrir. D’après la même source, il a également affirmé dans une série de messages envoyés à un ami que personne ne lui apportait de nourriture, ni de médicaments.

La phrase du jour

L’option militaire envisagée sérieusement par la Cedeao n’est pas une guerre contre le Niger et son peuple, mais une opération de police contre le preneur d’otages et ses complices »

Tels sont les mots de Hassoumi Massaoudou, le ministre des Affaires étrangères nigérien, qui a tenu à réagir aux récents événements sur Twitter (nouvellement X). L’un des otages n’est autre que le président renversé, Mohamed Bazoum. Or, selon un des proches du président nigérien, les nouveaux maîtres illégitimes de Niamey ont brandi « la menace » de s’en prendre à lui si une intervention armée avait lieu. « L’intervention va être risquée, il en est conscient, il considère qu’il faut un retour à l’ordre constitutionnel, avec ou sans lui », car « l’état de droit est plus important que sa personne », a assuré à l’AFP un de ses conseillers.

Le chiffre du jour

1.500. C’est le nombre de militaires français actuellement déployés au Niger qui attendent patiemment de connaître leur sort depuis plusieurs jours la junte et ses sympathisants multiplient leurs voix pour réclamer des troupes françaises, notamment vendredi soir lors d’une manifestation pro putschiste. Cependant, pour l’instant, un retrait de l’armée française ne fait pas partie des plans du gouvernement français.

La tendance

Les membres de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) ont reporté sine die une réunion clé prévue ce samedi sur le déploiement d’une force d’intervention conjointe pour rétablir l’ordre démocratique et le président Mohamed Bazoum renversé.

Cette réunion, initialement prévue samedi à Accra, a été repoussée pour « des raisons techniques », selon des sources militaires régionales. Les chefs d’état-major de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) devaient faire part à leurs dirigeants « des meilleures options » pour donner suite à leur décision d’activer et de déployer sa « force en attente ». Le calendrier et les modalités d’une éventuelle intervention militaire ouest-africaine n’ont pas été dévoilés. Mais selon le président ivoirien Alassane Ouattara, dont le pays contribuera à cette « force en attente », elle devrait pouvoir intervenir « dans les plus brefs délais ».

Aussi, des chefs religieux nigérians sont arrivés ce samedi à Niamey pour rencontrer des membres du régime militaire. La délégation a été reçue à l’aéroport Diori Hamani par le Premier ministre civil fraîchement nommé, Ali Mahaman Lamine Zeine.