Les inquiétudes quant à son état de santé se multiplient. Séquestré dans sa résidence présidentielle à Niamey depuis un coup d’Etat qui l’a renversé le 26 juillet, le président nigérien Mohamed Bazoum a « eu la visite de son médecin » ce samedi.

« Le président de la République », Mohamed Bazoum, « a eu la visite de son médecin aujourd’hui », qui lui « a également apporté à manger », ainsi qu’à son fils et à sa femme retenus avec lui, a indiqué un de ses proches à l’AFP. « Il va bien au vu de la situation », a-t-il ajouté.

« Un tel traitement […] est inadmissible »

Plusieurs représentants d’organisations et de pays alliés du Niger avant le coup d’Etat ont exprimé leur inquiétude quant aux conditions de séquestration et à l’état de santé du président déchu.

Le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a exprimé vendredi « ses vives préoccupations » sur « la détérioration des conditions de détention » de Mohamed Bazoum. « Un tel traitement d’un président démocratiquement élu à travers un processus électoral régulier est inadmissible », avait-il dénoncé.

L’Union européenne (UE) a également exprimé sa « profonde inquiétude », employant les mêmes termes que le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken, qui s’est dit « consterné » par le refus des dirigeants militaires de libérer Mohamed Bazoum.

Peu de nourritures et pas de médicaments

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres s’est également dit « préoccupé » par « les déplorables conditions dans lesquelles vivraient le président Bazoum et sa famille », a indiqué l’organisation dans un communiqué.

Selon l’ONG Human Rights Watch qui s’est entretenue avec Mohamed Bazoum, il a décrit le traitement de sa famille comme « inhumain et cruel ». D’après le média américain CNN, le président et sa famille n’ont que des pâtes et du riz pour se nourrir. D’après la même source, il a également affirmé dans une série de messages envoyés à un ami que personne ne lui apportait de nourriture ni de médicaments.