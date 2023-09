L’Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Emirats arabes unis. Mais pas la France. Après le séisme dévastateur qui a fait au moins 2.681 morts dans la région de Marrakech, le Maroc a annoncé dimanche avoir accepté le soutien de seulement quatre pays, écartant la main tendue par Emmanuel Macron. Un signe de plus du froid entre les deux pays ? Le Maroc « est seul en mesure de déterminer quels sont ses besoins et le rythme auquel il souhaite que des réponses soient apportées », a balayé ce lundi la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna.

Ce flou n’a pas empêché certaines équipes de bénévoles de s’envoler dès dimanche pour aller proposer leur aide. La Fédération nationale de protection civile est prête à envoyer un important contingent de trente personnes et du matériel « quand les besoins auront été clairement identifiés », explique son porte-parole Jérémy Crunchant.

Jérémy Crunchant (à g.), administrateur fédéral et porte-parole de la Protection civile, est lui-même prêt à s'envoler pour le Maroc - FNPC

Faites-vous partie des associations déjà sur place ?

Nous avons envoyé deux observateurs dès dimanche avec l’accord des autorités locales. Ils ont été reçus à leur arrivée à l’aéroport par la Protection civile marocaine et par le ministère de l’Intérieur marocain. Le dialogue se passe bien. Ils les ont tout de suite orientés vers des ONG locales sur le secteur de Marrakech mais, pour l’instant, rien n’est décidé. Nos bénévoles sont en train d’évaluer, d’analyser la situation et surtout de définir ce qui serait le plus opportun, comment notre intervention serait la plus efficace.

La situation politique vous impacte-t-elle ?

Ce n’est pas cet aspect-là qui nous bloque. Nous ne sommes pas du tout l’Etat français. L’avantage que nous avons dans ce cas-là, c’est que la Protection civile n’est pas un organisme gouvernemental. Nous discutons bien avec les autorités marocaines. Mais pour l’instant, il est nécessaire d’évaluer les besoins et la définition même de la mission, son secteur, sa configuration. Nous attendons des données techniques. Nos observateurs pourraient aussi nous dire qu’on peut tous rentrer à la maison. Mais une équipe de trente personnes est tout cas déjà mobilisée près de Roissy. Notre départ peut être imminent, dans les heures qui viennent. Juridiquement, on est prêt. Tout est prêt. Il n’y a plus qu’à être certain de ce que nous allons y faire. Si nous y allons.

Quelles sont les remontées pour le moment ?

Il y a énormément de gens dehors, à la rue. Et c’est un axe de travail évidemment. Nous réfléchissons à la possibilité d’envoyer des solutions d’hébergement d’urgence.

Quels autres moyens humains et matériels pourraient être envoyés ?

Parmi les 30 bénévoles prêts à partir, certains ont des compétences médicales, il y a des infirmiers, des sauveteurs, des spécialistes du déblaiement, un maître-chien. Nous avons également des personnes qui ont des compétences techniques, notamment dans le domaine des transmissions. Tout est prévu pour que nous puissions continuer à communiquer en cas de réplique. Du matériel médical et de sauvetage en grande quantité a évidemment été aussi préparé.