La Ville de @Paris rend hommage aux victimes du tremblement de terre au Maroc. Ce soir, je m'éteindrai à 23h00.🇲🇦



The City of @Paris will pay tribute to the victims of the devastating earthquake in Morocco tonight : I will turn off my lights at 11 pm.🇲🇦#Maroc pic.twitter.com/d9nqER54eR