McDo Japon sort une gamme de parfums à la frite pour la journée de la femme

Au Japon, McDonald’s a une façon bien particulière de célébrer la journée internationale des droits des femmes. Pas en proposant à la gent féminine des menus gratuits, pas non plus avec des fleurs et encore moins en augmentant les salaires de ses employées. Non. Au lieu de ça, la division nippone du géant du fast-food a mis au point une gamme de trois parfums pour femme à l’odeur… de frites.

Si l’on avait été le 1er avril, on aurait pu croire à une blague. En fouinant sur les Internets, on aurait pu croire à une fake news imaginée par le Kremlin tant, l’initiative de McDonald’s Japon étant largement relayée sur des sites Web russophones. Si l’on avait été philosophe, on aurait pu en trouver le sens très bien caché. Sauf que la nouvelle vient directement du compte « X » officiel de McDonald’s Japon, suivi par plus de six millions de personnes.

Algues, mayonnaise ou classiques

« On a fait un parfum qui sent la pomme de terre ! ? Merci de venir le jour de la date de sortie », est-il écrit dans le post, publié mercredi, sous l’affiche qui présente les parfums. Et le jour en question, c’est ce vendredi. Le visuel montre ainsi trois parfums différents dont les flacons rappellent sans détour les emballages de frites McDo. Au choix, selon la traduction de Google, vous pouvez opter pour la fragrance « sel d’algue et prune nori », pour « mayonnaise à l’ail et au poivre noir » ou pour les classiques « McFries salées ».

ポテトの匂いの香水つくってみた!?

ポテトの匂いの香水つくってみた!?

勝負デートの日にどうぞ。 pic.twitter.com/OBGTFdlABJ — マクドナルド (@McDonaldsJapan) March 6, 2024

Alors bien sûr, on a un peu de mal à croire qu’il ne s’agit pas d’un coup de com', voire d’une farce du CM de McDonald’s Japon. 20 Minutes a donc contacté, en vain pour le moment, l’entreprise. Quelle que soit la motivation du géant du burger, les femmes apprécieront, on n’en doute pas.