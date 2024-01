La collision entre deux appareils survenue sur le tarmac de l'aéroport de Tokyo-Haneda (Japon) ce mardi a fait cinq morts, a annoncé le ministère des Transports. Un avion de ligne de la Japan Airlines est entré en collision avec un avion des garde-côtes japonais, avant de subir une explosion et de subir un impressionnant incendie, comme l'ont montré les chaînes de télévision japonaises.

【羽田空港 日本航空の機体が炎上 海保機と衝突か 全員脱出の情報あり 確認中】

【羽田空港 日本航空の機体が炎上 海保機と衝突か 全員脱出の情報あり 確認中】

ここまでの情報をまとめました。(午後6時40分ごろ放送)https://t.co/UGWveQ1hVi#nhk_video pic.twitter.com/TbGn28hr3m — NHKニュース (@nhk_news) January 2, 2024





Sur les images prises à 17h47 heure locale (8h47 GMT), on pouvait voir cet avion rouler sur le tarmac avant qu'une explosion ne se déclenche et laisse une traînée de flammes derrière l'appareil, qui s'immobilisait plus loin. Selon plusieurs médias locaux, il s'agissait de l'avion de ligne JAL 5016 en provenance de Sapporo (nord du Japon), un Airbus A350-900, qui aurait heurté un avion des garde-côtes japonais.

Les 367 passagers évacués

Japan Airlines a déclaré que son avion avait heurté l'autre appareil peu après son atterrissage, selon l'agence de presse Kyodo, ajoutant que le ministère nippon des Transports enquêtait sur l'accident. Des débris jonchaient aussi la piste et plus de 70 engins des pompiers étaient déployés sur place, selon la NHK. « Ce n'est pas clair s'il y a eu une collision ou pas, a cependant déclaré un responsable des garde-côtes à l'aéroport de Tokyo-Haneda. Mais ce qui est certain c'est que notre avion est impliqué. »

Les 367 passagers de l'avion en feu ont été évacués, selon la chaîne de télévision nationale japonaise NHK news. En revanche, cinq des six personnes qui se trouvaient à bord de l'avion des garde-côtes japonais ont été retrouvées mortes. Le sixième occupant a, lui, réussi à quitter l'appareil.