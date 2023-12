Les recherches ont (en partie) abouti. Des « restes » humains ont été découverts en mer ce lundi au cours de recherches menées conjointement par des plongeurs américains et japonais, cinq jours après le crash au large du sud-ouest du Japon d’un avion militaire Osprey de l’armée américaine. Sept membres d’équipage étaient portés disparus. Des débris de l’appareil ont également été retrouvés.

« Des efforts combinés sont actuellement déployés pour récupérer » les dépouilles, précise un communiqué de l’US Air Force, ajoutant que « les identités n’ont pas encore été déterminées à ce stade ». La chaîne de télévision publique japonaise NHK avait cité précédemment des sources faisant état de la découverte de cinq corps et d’un morceau de ce qui pourrait être la partie avant de la carlingue de l’engin, dont le cockpit.

La fiabilité des avions Osprey fait débat

Les recherches se poursuivaient sans relâche depuis que l’appareil s’est abîmé mercredi dernier avec huit personnes à bord non loin de l’île japonaise de Yakushima, lors d’une mission d’entraînement. Le corps d’un seul membre de l’équipage de l’Osprey, aéronef qui peut décoller et atterrir verticalement comme un hélicoptère et voler comme un avion, avait été retrouvé le jour de l’accident. Il avait été identifié par l’US Air Force comme étant celui du sergent Jacob Galliher, 24 ans.

Les causes de l’accident demeurent inconnues. Mais la fiabilité des Osprey fait débat depuis longtemps en raison de nombreux accidents mortels. Fin août, trois Marines américains ont été tués dans l’accident d’un appareil de ce type dans le nord de l’Australie. En 2022, quatre autres ont péri en Norvège lorsque leur Osprey s’est écrasé lors d’exercices de l’Otan. L’armée américaine compte quelque 54.000 soldats au Japon, en majorité basés dans l’archipel méridional d’Okinawa.