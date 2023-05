Sur des publications virales sur Twitter, le Japon est vu comme un exemple en matière d’immigration. « Allez vivre au Japon, le pays où les gens sont intelligents !, scande une publication. A contrario, l’Europe serait le modèle à ne pas suivre. En cause, le Japon imposerait des restrictions strictes aux musulmans.





Parmi ces règles, nous pouvons lire : « Le Japon est le seul pays qui ne donne pas la citoyenneté aux musulmans », « au Japon, les musulmans n’ont pas droit à la résidence permanente », « dans les Universités au Japon, l’arabe et l’islam ne sont pas enseignés », « nul ne peut créer une cellule islamiste ou école islamique au Japon » ou encore « la charia n’est pas autorisée au Japon ». Toutefois, cette quinzaine de règles énumérées n’est pas vraie. 20 Minutes vous explique.

FAKE OFF

La publication en question ne date pas d’hier. Depuis plusieurs années, elle est diffusée sur de nombreux sites Internet et comptes sur les réseaux sociaux. Mais la quinzaine d’affirmations ne repose en réalité sur pas grand-chose. En voici quelques-unes vérifiées :

« Le Japon impose des restrictions strictes à l’islam et aux musulmans ». C’EST FAUX

D’après un rapport publié en 2008 sur la liberté religieuse à l’international, le nombre de musulmans au Japon était estimé entre 115.000 et 125.000, soit environ 0,10 % de la population japonaise. Le pays est d’ailleurs très attaché à sa laïcité et la séparation entre l’Etat et les religions est bien définie. Dans sa Constitution, l’article 20 prévoit la liberté de religion à tous. « Aucune organisation religieuse ne peut recevoir de privilèges quelconques de l’État, pas plus qu’elle ne peut exercer une autorité politique ».

« Le Japon est le seul pays qui ne donne pas la citoyenneté aux musulmans ». C’EST FAUX

D’après le site « Turning Japanese » [devenir Japonais, Ndlr.], il est tout à fait possible pour un musulman d’obtenir sa citoyenneté japonaise, ainsi que la résidence permanente. Lors d’une application à la citoyenneté, aucune question n’est posée au sujet de la religion. C’est d’ailleurs pour cela que le ministère de la Justice ne peut pas réellement publier de statistiques sur les religions concernant les demandes de naturalisation.

Par ailleurs, le site du ministère de la Justice au Japon explicite les conditions de naturalisation. Il en existe trois : par la naissance, par notification ou par naturalisation. Le site précise également les documents nécessaires pour demander la naturalisation, mais aucun ne fait mention de la religion.

Les conditions pour la naturalisation sont les suivantes : habiter au Japon pendant cinq années consécutives, avoir 20 ans ou plus et « avoir une conduite droite ». Les seules personnes susceptibles d’être interdites sont les personnes appartenant « à une organisation complotant ou prônant le renversement du gouvernement japonais ».

« Dans les Universités au Japon, l’arabe et l’islam ne sont pas enseignés ». C’EST FAUX

Le texte en question mentionne également l’interdiction dans les universités d’enseigner « l’arabe et l’islam ». Or, nous pouvons par exemple retrouver un centre d’études sur l’islam à l’Université de Kyoto. Des cours d’arabe sont également bien enseignés à l’Université de Tokyo par exemple.

« Les musulmans doivent effectuer leurs rites religieux dans leurs appartements ». C’EST FAUX

Contrairement à ce qu’estime le texte, il est tout à fait possible de trouver des mosquées au Japon. Le pays en compterait environ 80, d’après le site nippon.com.

« Au Japon, on ne trouve pas de nourriture halal ». C’EST PLUTOT FAUX

Si elle ne court pas les rues, la nourriture halal existe bien au Japon. D’après un site de voyages, il est également possible de trouver des produits certifiés halal dans des épiceries spécifiques et dans certains restaurants.

« La charia n’est pas autorisée au Japon ». C’EST A MOITIE VRAI

Quant à la charia - qui serait la voie à suivre pour les musulmans –, elle n’est en effet pas appliquée au Japon, mais pas plus qu’en Europe. A travers les pays [surtout musulmans], la charia varie et s’adapte. Il existe par exemple des pays où la charia n’est pas comprise dans le système judiciaire, des pays où elle s’applique à des questions plus personnelles comme le mariage ou le divorce et des pays où la charia s’applique complètement. En Arabie saoudite, par exemple, la Constitution repose sur la charia alors qu’en Indonésie, la charia s’applique d’avantage sur les questions liées au droit de la famille.