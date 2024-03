Avant « Supersex », Rocco Siffredi se rêvait président de la République

Quel aurait été son impact sur la diplomatie européenne ? Sa vision de la politique agricole commune, ou ses idées concernant les déserts médicaux ? On ne le saura jamais. Car oui, Rocco Siffredi, dont la vie est racontée dans la série Supersex, qui sort ce mercredi sur Netflix, a bel et bien tenté sa chance à l’élection présidentielle italienne.

Blague ? Un peu, mais pas totalement. La candidature de la star du porno des années 1990 est d’ailleurs très récente, puisqu’elle date de janvier 2022. A l’époque, nos amis transalpins cherchent un successeur à Sergio Mattarella pour le septennat qui vient. Le poste est certes honorifique – le véritable pouvoir réside entre les mains du président du Conseil –, mais le président apparaît comme le gardien de l’unité italienne et des institutions. Mais alors, qu’est venu faire l’homme aux 1.300 films X dans cette histoire ?

« La politique n’est plus ennuyeuse et triste »

Mattarella pour un deuxième tour de piste, Berlusconi, Draghi… En amont du scrutin, les poids lourds de la politique italienne sont pressentis pour s’installer au Quirinal. Mais Rocco en a vu (tant) d’autres. Le 20 janvier, quelques jours avant le vote, il se trouve sur un plateau de tournage. Et pour s’amuser, il se dit candidat, tout simplement.

« C’est un grand plaisir d’entendre que la politique n’est plus la chose ennuyeuse et triste à laquelle nous étions habitués, lance-t-il sur Instagram. Donc à la lumière des nouvelles ouvertures au monde du porno – dont, comme vous le savez, je suis un représentant établi –, je déclare officiellement ma candidature au rôle de président de la République. ». La légende du X a même un slogan en tête : « J’ai fait plus de bien au pays que tous les politiques réunis. »

La blague aurait pu s’arrêter là, mais trois jours plus tard, le 23 janvier, à la veille du premier tour, Rocco récidive. Alors que ses followers y croient dur comme fer, l'« étalon italien » en remet une couche :

« J’ai reçu vos nombreux messages avec grand plaisir, vous m’avez écrit par milliers, c’est incroyable. […] J’ai donc décidé d’aller de l’avant et d’officialiser ma candidature pour devenir président de la République italienne. Après tout, je le mérite, je me suis cassé le dos pendant trente ans pour vous divertir. » Et ce n’est pas tout : « Lançons la campagne : "Rocco Presidente" », envoie l’homme de 57 ans.

« Il est temps de changer ! »

A-t-il des soutiens ? Des militants ? Une base politique ? Pas besoin ! L’élection présidentielle se déroule au suffrage indirect via un collège électoral, dont chacun des membres peut inscrire le nom qu’il souhaite sur son bulletin. Si bien qu’aucune candidature « officielle » n’est nécessaire. Il faut seulement être âgé de plus de 50 ans et avoir la nationalité italienne.

Le 26 janvier, alors que les tours de scrutins s’enchaînent sans qu’un vainqueur ne se dessine, Siffredi repart encore à l’assaut, accompagné cette fois de son épouse Rosa, présentée comme la « First Lady ». « Peut-être que ces politiciens ont oublié leur rôle de serviteurs du peuple, il est temps de changer ! », accuse le couple.

Au final, Rocco ne parvient pas à réussir son pari. Et après pas moins de huit tours, c’est Sergio Mattarella qui est choisi pour remettre le couvert. « Rocco Presidente » est depuis resté dans les cartons. Jusqu’en 2029 ?