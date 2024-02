Le ski, c’est le grand air, la liberté, les sensations… Enfin les sensations, oui, mais avec modération. Parce que si en France il n’existe par de limitation de vitesse sur les pistes, il semble que ce n’est pas le cas en Italie. C’est ce qu’ont découvert à leurs dépens une bande d’amis belges après s’être fait plaisir sur une piste noire de Livigno, une station située dans les Alpes italiennes.

Pour leurs vacances au ski, ces quatre amis belges avaient jeté leur dévolu sur la petite station de Livigno, un petit domaine plutôt familial qui propose un peu plus d’une centaine kilomètres de pistes, dont une douzaine de pistes noires. Bénef pour ces skieurs d’un bon niveau, ils allaient pouvoir se faire plaisir. Et ils l’ont fait, au moins une fois.

Selon nos confrères du site Laatste Nieuws, le petit groupe était justement en train de descendre une de ces pistes noires lorsqu’ils ont décidé de prendre un peu de vitesse. Le temps était beau et la pente libre.

Des limitations mais « pas de règle officielle »

Sans pour autant faire vaciller le record de vitesse, ils ont dévalé la pise à bonne allure jusqu’en bas. Et c’est là que les choses se sont compliquées pour les quatre Belges, attendus de pied ferme par la police. Les agents leur ont expliqué qu’ils allaient trop vite et ont embarqué le groupe au poste. Avant d’être finalement libérés, les skieurs ont dû signer un papier rédigé en italien, une formalité pensaient-ils. Mais non.

Il s’agissait en fait d’un avis de contravention pour vitesse excessive, 85 km/h selon les policiers. Et c’est une fois rentrés chez eux que les amis ont découvert le pot aux roses : chacun allait devoir s’acquitter d’une amende de 50 euros. Scandalisé, l’un des amis a contacté le domaine de Livigno. « Ils m’ont informé qu’il y avait des limitations de vitesse, mais pas de règles officielles », explique-t-il à nos confrères. Allez comprendre ce que cela veut dire.