Une Nordiste élue reine du carnaval de Venise pour la troisième fois

Indétrônable. Il y a carnaval et carnaval. Sûr qu’en participant à celui de Dunkerque ou celui de Venise, en Italie, on ne cherche pas la même chose. Et s’il serait géographiquement plus logique pour Karen Duthoit de parader avec la bande de Malo, cette habitante d’Estaires, dans le nord de la France, a une bonne raison de préférer Venise au rigodon dunkerquois : son talent pour concevoir des costumes incroyables. Un savoir-faire qui lui a permis d’être couronnée reine du carnaval de Venise pour la troisième fois.

Selon nos confrères de France 3, c’est dimanche 11 février que Karen a appris la bonne nouvelle. Le jury de l’édition 2024 du carnaval de Venise venait de lui décerner le titre de meilleur costume, un sacre inattendu pour la nordiste qui avait déjà remporté cette distinction l’année précédente.

Un costume hors thème, et pourtant…

Pourtant, elle n’était pas dans le thème, Karen, les participants ayant été invités à travailler autour de Marco Polo, le célèbre explorateur vénitien dont le pays célébrait l’anniversaire des 700 ans de sa mort. Mais peu lui importait tant elle n’imaginait pas gagner deux années consécutives. Alors Karen a mis au point un formidable costume figurant une couronne de reine, pour « célébrer ma victoire de l’an dernier », a-t-elle confié à nos confrères.

Sauf que de sélection en finale, c’est la Française qui a mis tout le monde d’accord. « C’est tellement incroyable ce qui m’arrive ! C’est vraiment la magie du carnaval », se réjouit encore Karen auprès du Parisien. A 43 ans, foraine de métier, Karen arpentait le carnaval de Venise depuis près d’un quart de siècle. Pour autant, son premier sacre remonte à 2020, suivi de près par le second, l’année dernière, avec un costume sur le thème « astro ». Va-t-elle en rester là ? Certainement pas. Karen retournera à Venise en 2025 avec la ferme intention de défendre sa couronne.