C’est une déclaration choc contre le surtourisme en Italie qui suscite l’indignation de responsables politiques. Le tourisme de masse a transformé Florence en une « prostituée », a déclaré lundi la directrice d’un des grands musées de la ville.

« Une fois qu’une ville se prostitue, il lui est difficile de redevenir vierge », a déclaré à la presse Cecilie Hollberg, directrice de la Galerie de l’Académie qui abrite la statue de David de Michel-Ange, en marge d’un événement.

Pour Cecilie Hollberg, « il est déjà trop tard »

« Florence est très belle et j’aimerais qu’elle revienne à ses citoyens et ne soit pas écrasée par le tourisme », a ajouté l’historienne allemande, déplorant les rues colonisées par les boutiques de souvenirs. Mais « il est déjà trop tard », a-t-elle ajouté, selon le quotidien La Repubblica, avertissant que si on ne mettait pas un frein au nombre, elle ne voyait « plus d’espoir ».

La Galerie de l’Académie a ensuite publié une déclaration dans laquelle Cecilie Hollberg s’est excusée « d’avoir utilisé des mots inappropriés » à propos d’une « ville que j’aime ». « Ce que je voulais dire, c’est que Florence doit être le témoin, pour toute l’Italie, d’un tourisme de plus en plus durable et non d’un tourisme de masse », a-t-elle déclaré.

Des propos « graves et offensants »

Mais le ministre de la Culture, Gennaro Sangiuliano, a, lui, jugé que ses propos étaient « graves et offensants » pour Florence et l’ensemble de l’Italie. Il a menacé de prendre des mesures, déclarant qu’il « évaluerait toutes les mesures appropriées » dans le cadre de la législation en vigueur.

La maire adjointe de Florence, Alessia Bettini, s’est également opposée à Cecilie Hollberg en déclarant que si la ville était une prostituée, « les Florentins seraient-ils les enfants d’une prostituée et les touristes les clients d’une prostituée ? ». L’ancien premier ministre Matteo Renzi, sénateur de Florence, a pour sa part estimé qu’elle « devrait s’excuser ou démissionner ».

Venise face à la même problématique

D’autres responsables en Italie ont exprimé leur inquiétude quant à l’impact du surtourisme, en particulier dans des villes comme Florence - où le centre historique est bondé pendant une grande partie de l’année - et Venise. Après que l’Unesco l’a mise en garde contre le risque de perdre son précieux classement au patrimoine mondial, Venise a d’ailleurs annoncé l’année dernière son intention de tester un système de billetterie pour tenter de contrôler le nombre de visiteurs, à partir du mois d’avril.