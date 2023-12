Près de 30 millions de personnes suivent Chiara Ferragni sur Instagram. C’est une véritable star d’Internet en Italie. Mais ce vendredi, le gendarme de la concurrence italien a infligé une amende de plus d’un million d’euros à deux de ses entreprises. Est-ce la fin de l’empire de l’influenceuse de la dolce vita la plus connue ? Qui est-elle ? Pourquoi écope-t-elle d’une telle amende ? 20 Minutes fait le point pour vous.

Qui est Chiara Ferragni ?

Chiara Ferragni, 36 ans, s’est fait connaître en 2009 avec son blog de mode intitulé « The Blonde Salad ». Elle a ensuite lancé sa propre collection de chaussures en 2015, avant de collaborer avec plusieurs marques de mode, dont Dior ou Chanel, et de devenir une entrepreneuse avec, outre son blog, des activités commerciales dont une boutique en ligne. Le groupe de mode de luxe italien Tod’s avait fait entrer l’influenceuse dans son conseil d’administration en avril 2021, une annonce qui avait été accueillie avec enthousiasme par la Bourse de Milan.

Elle est aujourd’hui suivie par 29,7 millions de personnes sur Instagram (l’Italie compte 59,1 millions d’habitants) où elle met en scène sa vie de famille avec son mari, le célèbre rappeur tatoué Fedez, et ses deux enfants, Leone et Vittoria, à grand renfort de placements de produits.

Pourquoi écope-t-elle d’une telle amende ?

Au centre du scandale se trouve un panettone ou plus exactement un pandoro, une version de la brioche milanaise. Le gendarme de la concurrence en Italie a infligé une amende de plus d’un million d’euros à deux sociétés de la reine des influenceuses italiennes pour pratique commerciale déloyale. Ces deux groupes, Fenice et TBS Crew, ont eu recours à des pratiques trompeuses dans le cadre de l’initiative commerciale « Chiara Ferragni et Balocco ensemble pour l’hôpital Regina Margherita de Turin », promue entre novembre et décembre 2022, assure l’autorité dans un communiqué.

Pendant cette campagne, l’entreprise italienne de confiserie Balocco avait mis en vente des gâteaux de Noël roses signés Ferragni en édition limitée pour soutenir la recherche sur l’ostéosarcome et le sarcome d’Ewing en faveur de l’hôpital turinois. Selon l’autorité, ces sociétés ont « laissé entendre » aux consommateurs qu’en achetant ces gâteaux, « ils contribueraient à une donation » pour l’achat d’un nouvel équipement pour le traitement des enfants souffrant de ces maladies.

Or, « le don, d’un montant de 50.000 euros, avait déjà été fait par Balocco » plusieurs mois avant la campagne commerciale, note le gendarme de la concurrence. Les entreprises de Chiara Ferragni « ont collecté plus d’un million d’euros » grâce à cette campagne publicitaire « sans rien verser à l’hôpital Regina Margherita de Turin ». Dans le détail, les sociétés Fenice et TBS Crew ont écopé d’amendes de 400.000 euros et 675.000 euros respectivement. Balocco devra de son côté verser une amende de 420.000 euros.

Comment les partenaires de la star d’Instagram ont-ils réagi ?

Au moins une entreprise a décidé de mettre fin à son partenariat avec Chiara Ferragni. Le fabricant italien de lunettes Safilo a en effet annoncé jeudi cesser de collaborer avec la star d’Instagram, rapporte l’agence de presse Reuters. L’entreprise conçoit, produit et distribue les lunettes de la marque Chiara Ferragni. Une source proche du dossier a indiqué que la décision de Safilo était liée à des clauses « bonne conduite », rompues selon l’entreprise

Et les politiques ?

« Les vrais modèles à suivre ne sont pas les influenceurs qui gagnent beaucoup d’argent en portant des vêtements et en montrant des sacs… ou même en faisant la promotion de gâteaux coûteux qui font croire aux gens qu’ils sont charitables », a fustigé Giorgia Meloni, dimanche 17 septembre, sans citer explicitement Chiara Ferragni. L’allusion était toutefois tellement claire que de nombreux journaux transalpins ont consacré leur une à la star d’Instagram dès le lendemain de la pique de la Première ministre italienne.

Comment a réagi l’influenceuse ?

Chiara Ferragni s’est excusée dans une vidéo où elle apparaît au bord des larmes. Elle promet de faire une donation de 1 million d’euros à l’hôpital floué mais affirme aussi qu’elle contestera cette sanction qu’elle juste « disproportionnée et injuste ». « J’ai commis une erreur de communication », admet-elle, évoquant un « malentendu » et réaffirmant son attachement aux causes caritatives.

La star promet aussi de communiquer avec l’hôpital sur la façon dont le million d’euros sera utilisé et de donner régulièrement des nouvelles à ses fans. « Mon erreur demeure mais je veux m’assurer que quelque chose de constructif et de positif en naisse », conclut-elle. Le post a obtenu 1,4 million de likes depuis sa mise en ligne, mardi.