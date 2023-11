Les retraités en Italie verront leurs pensions augmenter de 5,4 % à partir du 1er janvier 2024, a annoncé lundi le ministère de l’Economie. La revalorisation a été calculée sur la base du pourcentage de la hausse des prix à la consommation fourni par l’Institut national de la statistique (Istat) début novembre, a-t-il précisé dans un communiqué.

En Italie, les augmentations des retraites sont indexées automatiquement sur l’inflation. Après avoir atteint 5,3 % en septembre, la hausse des prix à la consommation en Italie avait brusquement ralenti en octobre, passant à 1,7 % sur un an, au plus bas depuis juillet 2021, selon des chiffres publiés à la mi-novembre. L’inflation a décéléré grâce à la chute des tarifs de l’énergie et au moindre renchérissement des produits alimentaires.

La revalorisation des pensions pour 2023 avait été fixée en novembre dernier à 7,3 %. Le ministre de l’Economie Giancarlo Giorgetti avait alors estimé que les revalorisations des retraites devraient coûter plus de 50 milliards d’euros à l’Etat italien sur la période 2022-2025.