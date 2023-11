En Italie, les habitants de Ladispoli ont dû se confiner samedi en fin de journée. La raison ? : un lion s’était échappé d’un cirque local près de Rome. L’animal a finalement été capturé après plusieurs heures passées à arpenter les rues de la ville.

Le maire de cette ville de 40.000 habitants, Alessandro Grando, avait appelé ses administrés à rester chez eux tant que la police et le personnel du cirque tentaient d’attraper le félin.

Des « heures de grande inquiétude »

A 22h30, plus de cinq heures après son premier message appelant à la prudence, Alessandro Grando a assuré sur sa page Facebook que le lion avait été « mis sous sédatif et capturé ». « Maintenant, il va être pris en charge par le personnel du cirque », a-t-il ajouté, remerciant les services d’urgence et les volontaires qui ont apporté leur aide durant « ces heures de grande inquiétude ».

« J’espère que cet épisode pourra éveiller les consciences, et que nous allons finalement mettre un terme à l’exploitation des animaux dans les cirques », a-t-il encore écrit. Anticipant d’éventuelles plaintes, Alessandro Grando a en outre précisé qu’il n’avait pas autorisé la présence d’un cirque avec des lions dans la ville, mais qu’il n’avait pas le pouvoir de l’empêcher.