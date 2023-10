C’est l’affaire qui secoue l’Italie et fait même la une du site Internet du très respectable La Repubblica. Alors pour une fois ce n’est pas une affaire politico-judiciaire mais une affaire politico-amoureuse. 20 Minutes vous résume tout ça.

Qu’a fait Giorgia Meloni ?

La cheffe du gouvernement italien, a annoncé vendredi matin qu’elle se séparait de son compagnon, le journaliste de télévision Andrea Giambruno, avec lequel elle a eu son unique enfant, Ginevra, âgée de 7 ans. « Ma relation avec Andrea Giambruno, qui a duré presque dix ans, est terminée […] Nos chemins se sont éloignés depuis un certain temps, et le moment est arrivé d’en prendre acte », a écrit Giorgia Meloni dans un message posté sur les réseaux sociaux accompagné d’un selfie remontant à plusieurs années où on la voit souriante avec son désormais ex-compagnon et leur fille encore toute petite.

La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra.… pic.twitter.com/1IpvfN8MgA — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 20, 2023



La politique d’extrême droite termine par un post-scriptum mystérieux en forme d’aphorisme de collégien : « Tous ceux qui espéraient m’affaiblir en visant mon foyer devraient savoir que, même si la goutte peut espérer déterrer la pierre, la pierre reste pierre et la goutte n’est que de l’eau. » Probablement une référence aux récentes révélations sur son compagnon journaliste Andrea Giambruno.

Mais qu’a fait Andrea Giambruno ?

En effet, cette annonce de Giorgia Meloni intervient après la diffusion de déclarations scabreuses de son désormais ex, 42 ans, enregistrées à son insu en marge de l’émission qu’il anime sur la chaîne privée Rete4. Ces propos ont été diffusés mardi et jeudi soir dans une émission satirique de la chaîne Canale 5, une autre chaîne du groupe Mediaset, qui appartient à la famille Berlusconi.

Dans l’enregistrement diffusé jeudi soir, le journaliste lance à une collègue : « Je peux me toucher le paquet pendant que je te parle ? » Puis il poursuit : « Comment tu t’appelles ? On se connaît déjà ? Où est ce que je t’ai déjà vue ? J’étais saoul ? » Avant d’ajouter : « Comment ma chérie ? Tu sais que moi et XXX (nom censuré) avons une relation ? Tout Mediaset le sait, et maintenant toi aussi. Mais nous cherchons une troisième participante. Tu veux faire partie de notre groupe de travail, ça te plairait ? »

Andrea Giambruno n’en est pas à sa première sortie contestable. Fin août, il avait déclaré au sujet du viol collectif d’une jeune femme de 19 ans à Palerme : « Si tu évites de t’enivrer et de perdre connaissance, tu évites aussi sans doute certains problèmes et le risque, effectivement, de te jeter dans la gueule du loup. » Des propos qui avaient alors créé la polémique.

Pourquoi ça met Giorgia Meloni en difficulté ?

Outre le fait qu’à titre personnel, Giorgia Meloni a pu se sentir trahie par ces propos orduriers et la révélation d’une relation extra-conjugale d’Andrea Giambruno, cela pose également un problème politique pour la chef du gouvernement puisqu’elle a bâti une partie de son succès sur la promotion des valeurs familiales traditionnelles. Ainsi, elle s’était présentée durant sa campagne électorale comme « une mère chrétienne ». Mais cette fois-ci, elle n’a visiblement pas su pardonner.