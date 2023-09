C’est l’expression en vogue de la droite jusqu’à l’extrême droite. Il y aurait « une submersion de migrants » à Lampedusa, symbole de la crise migratoire en Europe. L’afflux important de migrants entre les 11 et 13 septembre en serait la preuve irréfutable : 8.500 personnes sont arrivées à Lampedusa, soit plus que l’ensemble de la population de la petite île italienne, située à 150 km des côtes tunisiennes. Une proportion gigantesque. Et un raisonnement trompeur.

« Il y a une forme de submersion au sens propre du terme, c’est un qualificatif que l’on doit pouvoir employer compte tenu des proportions », a encore estimé le 19 septembre sur France Inter Bruno Retailleau, sénateur LR. Quand Éric Ciotti, président du parti, s’est saisi de la situation le même jour sur RTL pour souligner que la France avait « délivré plus de 500.000 titres de séjour en 2022, si on ajoute les demandes d’asile » (ce qui n’est pas tout à fait le cas, voir plus bas dans l’article) et que c’était « une forme de submersion migratoire ».

Du côté de Rassemblement national, Jordan Bardella a dénoncé sur Europe 1/CNews le pacte asile migrations, adopté au Parlement européen, « un pacte de submersion ». À Reconquête, on pousse plus loin dans le champ lexical aquatique : « Un continent se déverse sur l’autre » pour Éric Zemmour, c’est « une invasion ». La tête de liste du parti pour les élections européennes, Marion Maréchal, s’est rendue sur place pour « porter la voix de millions de Français qui refusent cette submersion migratoire ».

Une « désorganisation relative » des sauvetages

L’idée, on la comprend, c’est que Lampedusa, la France, l’Europe serait submergée par l’immigration. Pourtant, ce n’est pas ce que montrent les données et études menées par les chercheurs spécialistes des migrations. « La vérité n’est pas une opinion », souligne auprès de 20 Minutes la géographe, spécialiste des migrations en Méditerranée, Camille Schmoll.

Une succession de raisons peut expliquer ces arrivées « concentrées », relève la directrice de recherches à l’EHESS : des conditions météorologiques favorables au départ, avec un temps calme, une situation d’instabilité et d’insécurité qui s’intensifie en Tunisie, et surtout la volonté d’empêcher un certain nombre d’activités maritimes. En effet, les secours en mer des ONG et un ralentissement de l’activité des garde-côtes italiens ont mené à « une désorganisation relative » des sauvetages et de la répartition des personnes sauvées dans les ports méditerranéens.

« Un effet de concentration qui affole »

« Tout cela fait que les gens arrivent spontanément à Lampedusa, alors que quand ils sont sauvés en mer, ils sont accompagnés théoriquement au port le plus proche, indiqué par le gouvernement et, donc, c’est plus ordonné », détaille Camille Schmoll, en rappelant que par le passé, des périodes avec des arrivées nombreuses ont déjà eu lieu, mais étaient moins concentrées sur quelques jours à Lampedusa.

« Là, il y a un effet d’hyperconcentration », note-t-elle, mais pas de « submersion ». En 2011, au moment de la chute des dictatures tunisienne et libyenne, environ 60.000 personnes avaient débarqué en quelques mois. Cris Beauchemin, directeur de recherches à l’Institut national d’études démographique, spécialiste des enquêtes statistiques sur les migrants internationaux, y voit aussi « un effet de concentration qui affole », « résultat de politiques qui ont consisté à bloquer l’arrivée dans d’autres endroits en retenant les bateaux qui font du sauvetage en mer ».

Quatre millions de réfugiés ukrainiens en 2022

Pour Camille Schmoll, ces arrivées concentrées montrent que les hotspots, mis en place par l’Union européenne pour immobiliser, identifier et trier les personnes migrantes ne fonctionnent pas. Le hotspot de Lampedusa a une capacité de 399 personnes. « Dans des situations où il y a un afflux particulièrement important, on voit bien que ça ne marche pas, poursuit-elle. Par contre, cela crée un sentiment d’urgence, d’invasion, un sentiment de submersion, parce que ça renforce la visibilité du phénomène. » Et de souligner que l’on parle de quelques milliers de personnes quand 4 millions de réfugiés ukrainiens ont bénéficié d’une protection dans l’UE en 2022 « sans que cela ne suscite d’agitation politique particulière ».

Parmi les 447,2 millions d’habitants de l’UE au 1er janvier 2021, 23,7 millions n’étaient pas citoyens d’un des États membres de l’UE, soit 5,3 % de la population de l’Union, selon Eurostat. Quelque 13,7 millions de personnes habitaient dans un État membre autre que celui dans lequel elles étaient nées, principalement de nationalité polonaise, roumaine, italienne et portugaise.

Le mythe de la submersion migratoire

Une arrivée effectivement importante de personnes migrantes est donc utilisée pour accréditer le mythe de la submersion migratoire. « Quand on a des déclarations sur l’invasion, la submersion, les vagues de migration, on nous donne souvent des chiffres absolus avec des milliers de personnes, mais c’est important de rapporter ces nombres annoncés de migrants à la population qui est déjà sur place pour voir, par exemple, à quel point ça contribue au changement démographique », souligne Cris Beauchemin. Cela permet aussi de vérifier qu’en termes d’accueil des populations demandeuses d’asile et réfugiés, « la France n’est pas du tout, du tout, du tout dans les pays les plus généreux ».

En 2022, 7 millions d’immigrés vivent en France, soit 10,3 % de la population totale, selon l’Insee, sur 67,6 millions d’habitants. Les immigrés restent « minoritaires », remarque le réseau de chercheurs Désinfox Migrations dans sa note sur le mythe de la submersion migratoire. La hausse des immigrants de longue durée s’installant en France est « modérée, car certains entrent, s’installent et d’autres repartent ». Ainsi en 2010, 307.111 immigrants séjournant plus d’un an dans le pays étaient décomptés, ils étaient 385.591 personnes en 2019.

« Il n’y a pas de submersion » en France

En 2021, une équipe de chercheurs de l’Ined a étudié ce que l’on pouvait mesurer en matière de migrations internationales dans la revue Population & Sociétés. Une des conclusions de cette recherche, c’est que la France est l’un des pays où l’immigration est la plus faible en Europe de l’Ouest, ce qui est toujours le cas aujourd’hui. Les chercheurs ont ainsi comparé les taux de croissance de la population entre 2010 et 2019. Et montrer qu’il y a 3,7 personnes en plus pour 1.000 habitants en France chaque année, dont 3,3 personnes du fait du solde naturel et 0,4 personne en plus du fait du solde migratoire apparent.

« Le surcroît de population en France est beaucoup plus dû au fait qu’il y a des naissances qu’au fait qu’il y a des arrivées de migrants, explique Cris Beauchemin, qui a participé à cette recherche. En réalité, la migration contribue très peu à faire progresser la population en France. Donc, il n’y a pas de submersion », contrairement à ce qu’affirme Éric Ciotti.

Quand le nombre de titres de séjour est gonflé

Le président des Républicains gonfle le chiffre des titres de séjour, puisque ce sont 316.174 titres de premier séjour qui ont été délivrés en 2022, un chiffre en augmentation de 11,8 % par rapport à 2021, selon les données du ministère de l’Intérieur (et non 500.000 comme indiqué un peu vite sur son compte X). Si on ajoute aux titres de séjour, les autorisations provisoires de séjour délivrées aux Ukrainiens (65.833) et les demandes d’asile ayant eu un retour positif (56.276), on arrive à 438.283.

Mais pointe Cris Beauchemin, « ces informations sur les titres de séjour ne comptent pas les Européens qui n’en ont pas besoin, or ce sont les premiers à émigrer en France. Il y a une représentation faussée en matière d'origine géographique. L’idée d’une submersion par l’Afrique est fausse. »

Par rapport à ses voisins européens, la France se situe au 16e rang des pays d’immigration dans une Europe à 28, avec 13 % d’immigrants vivant dans le pays, rapporte le chercheur. « La France est dans la moyenne européenne, mais elle est quand même derrière un pays comme l’Allemagne où la proportion est de 18 %, ou l’Espagne et le Royaume-Uni, qui sont à 14 %, indique Cris Beauchemin. De nouveau, on n’est pas du tout les champions de l’accueil des migrants en Europe. »