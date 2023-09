Les images de l’arrivée de milliers de migrants à Lampedusa ont provoqué une onde de choc en Europe, donc en France. Gérald Darmanin a ainsi décidé de convoquer une réunion, qui doit se tenir vendredi après-midi, sur la « situation migratoire » sur cette petite île italienne qui fait face ces derniers jours à des arrivées record de migrants par la Méditerranée.

La réunion organisée par le ministre de l’Intérieur doit se tenir dans l’après-midi avec les « services concernés » de la police, de la gendarmerie et de l’immigration, ainsi que les préfets des Bouches-du-Rhône, des Hautes-Alpes et des Alpes-Maritimes, ces deux derniers départements étant frontaliers de l’Italie, a-t-on précisé.

Plus de 7.000 personnes en provenance d’Afrique du Nord ont débarqué mardi et mercredi à Lampedusa, une des principales portes d’entrée vers l’Europe, soit l’équivalent de la population locale sur cette île, qui s’est déclarée en état d’urgence.

Echanges avec Berlin et Rome

Lors d’un déplacement à Menton (Alpes-Maritimes) mardi, Gérald Darmanin avait annoncé des renforts dans la lutte contre l’immigration irrégulière à la frontière italienne, où la France constate « une augmentation de 100 % des flux », avait-il dit.

Le ministère de l’Intérieur n’a pas indiqué, à ce stade, si la France pouvait s’aligner sur la décision de l’Allemagne, qui a annoncé mercredi suspendre l’accueil volontaire de demandeurs d’asile en provenance d’Italie. Le ministre de l’Intérieur va d’ailleurs échanger avec ses homologues allemands et italiens

A Lampedusa, le centre d’accueil prévu pour héberger moins de 400 personnes est débordé, avec des hommes, des femmes et des enfants contraints de dormir dehors sur des lits de fortune en plastique, beaucoup enveloppés dans des couvertures de survie. Sur les quelque 7.000 arrivées, plus de 5.000 personnes ont débarqué mardi sur les côtes italiennes, presque exclusivement à Lampedusa et près de 3.000 mercredi, selon le ministère italien de l’Intérieur. Un « record absolu », selon Matteo Villa, du centre de réflexion ISPI.