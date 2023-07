Des touristes qui cherchent l’ombre au pied du Colisée, des services d’urgence qui voient des personnes déshydratées affluer… Rome, comme une vingtaine de villes italiennes, a été placée en « alerte rouge » par le ministère de la Santé italien en raison de la canicule qui y sévit depuis plusieurs jours. 41,8°C ont été relevés dans la capitale italienne mardi, un record selon la presse du pays.

Sur Twitter, deux personnalités avec plusieurs milliers d’abonnés affirment qu’une température plus élevée encore, 42°C, a été enregistrée en 1842. Ils ajoutent que la température a été atteinte, alors qu’il n’y avait pas de « voitures » ou « d’avions » à l’époque, un argument qui minimalise l’impact humain dans le changement climatique.

« 42°C à Rome en juillet 1841, avant les voitures et les avions, sans lien avec le CO2 », écrivait ainsi le 16 juillet l’Italien Robin Monotti, dans un tweet vu plus de 3,5 millions de fois.

Les 42°C enregistrés en 1842 n'ont pas été enregistrés selon des standards modernes. Elle doit être prise avec du recul. - Capture d'écran Twitter

Deux jours plus tard, Silvano Trotta, un Français, a repris la même argumentation, dans un tweet vu 216.000 fois.

Cet épisode de chaleur en 1842 ne prouve pas que le réchauffement actuel n'est pas accéléré par les activités humaines. - Capture d'écran Twitter

FAKE OFF

Comme l’a noté l’internaute « DruIDeavide » sur Twitter, la seule mention de cette température se trouve sur le site italien Meteolive*, dans un article écrit en 2002 par un contributeur extérieur au site. S’intéressant aux records météo de Rome, ce contributeur anonyme écrit que la « température maximale absolue, + 42,0°C, [a été] enregistrée le 27 juillet 1841. La température a été enregistrée depuis la station Collegio Romano située dans le centre historique de la ville. »

Une température de 33,6° Réaumur a bien été observée le 27 juillet 1841 dans cette station météorologique du centre de Rome, confirme à 20 Minutes Luigi Iafrate, du Crea, le centre de recherches dépendant du ministère de l’agriculture italien qui gère la station. Convertis, ces 33,6° Réaumur donnent 42 degrés celsius. Toutefois, ce relevé, ancien, datant de la première moitié du XIXe siècle, est à prendre avec du recul. « L’absence, à cette époque, d’un hangar météorologique de conception moderne (introduit dans l’utilisation des relevés météorologiques après 1850), me fait penser que la donnée devrait être révisée et soumise à validation », prévient Luigi Iafrate.

Le record actuel de température observé et validé à cette station météorologique remonte au 4 juillet 1905, où 40,1°C ont été relevés. Ce record « est validé et n’a pas encore été battu », rappelle Luigi Iafrate, « puisque le maximum absolu du 18 [juillet 2023] n’a pas dépassé 39,3 degrés ».

Plusieurs organismes font des relevés de température

Si 39,3° ont été enregistrés à cette station mardi, alors d’où vient la température record de 41,8°C reprise dans les médias ? Elle n’a tout simplement pas été enregistrée au même endroit. Le relevé a été effectué à CSOA Forte Prenestino, dans l’est de la ville. Cette température a été communiquée par MeteoLazio, un site de météo non officiel. Il n’existe pas pour le moment d’équivalent de MétéoFrance en Italie et divers organismes publics et privés publient des relevés météo.

CSOA Forte Prenestino n’est d’ailleurs pas la station de référence internationale pour la ville. Pour cela, l’Organisation météorologique mondiale s’appuie sur les données d’une station de l’armée de l’air, dans le nord de la ville.

Le mois de juillet est en passe de devenir le mois le plus chaud jamais enregistré par l’observatoire européen Copernicus, dont les données consolidées remontent à 1940. Quant au fait qu’il y ait eu des épisodes de chaleur dans le passé, comme en 1842 à Rome, cela n’annule pas la réalité du changement climatique qui s’opère.

La recherche scientifique a ainsi permis d’établir que « sur le dernier million d’années, la Terre a connu une succession de périodes glaciaires et interglaciaires », rappelle le site du CEA, dont un laboratoire mène des recherches sur le climat. Toutefois, « on observe que le climat se réchauffe depuis 150 ans et bien plus rapidement que ce que montrent les données issues des archives naturelles ». Ainsi, « lors de la sortie de la dernière glaciation, le climat de la Terre s’est réchauffé d’environ 5 degrés en 10.000 ans, rappelle le CEA. Le réchauffement climatique actuel est au moins quatorze fois plus rapide ! »

*Contacté, Meteolive n’a pas donné suite.