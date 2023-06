Il restera une figure historique de l’Italie. Silvio Berlusconi, surnommé « Il Cavaliere », est décédé lundi d’une leucémie à l’âge de 86 ans. Il était toujours actif dans le monde politique, élu sénateur le 26 septembre dernier, neuf ans après avoir été déchu de son précédent mandat.

Depuis trente ans, il a marqué l’histoire médiatique et politique du pays en révolutionnant notamment la manière de s’adresser au peuple. « Il a fait entrer la télévision au parlement et la politique dans les médias télévisuels », résume auprès de 20 Minutes Matteo Treleani, maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’Université Côte d’Azur.

De l’empire médiatique à la domination politique

Quand il fait son entrée en politique en 1994, lorsqu’il « descend sur le terrain », comme on dit au foot, « Silvio Berlusconi est déjà connu de tous par son empire médiatique », explique Matteo Treleani. Il possède alors trois chaînes de télévision qui le soutiennent ouvertement ainsi que les éditions Mondadori. Mais surtout, il domine le monde télévisuel italien qu’il a forgé dès les années 1980 et qui a influencé les mœurs de la culture générale italienne. Une culture fondée « sur la richesse, le sexisme », rappelle Matteo Treleani.









Profitant d’un désert de ruines après des scandales judiciaires qui ont touché toute la classe politique, Silvio Berlusconi devient chef de son parti « Forza Italia », puis est élu Premier ministre. « Que lui arrive au pouvoir, c’était vraiment précurseur, intentionnellement ou pas », analyse encore le maître de conférences. Avec lui « l’arène politique s’est déplacée à la télévision », explique-t-il. De plus, grâce à toutes ses chaînes, il « dictait l’agenda politique » en étant toujours présent à la télévision, abonde Matteo Treleani.

Un renouveau politique vers l’affaissement du débat

Silvio Berlusconi a été l’initiateur de ce qu’on appelle aujourd’hui la politique du spectacle. Paolo Levi, journaliste italien correspondant en France va plus loin en estimant qu’il est « l’inventeur du télépopulisme. » Avec un langage simpliste, des phrases chocs, vulgaires, accessibles à tout le monde, « il a inventé le tweet avant Twitter, illustre Paolo Levi. Il a donné le "la" à une forme de communication politique qui est devenue banale et très répandue. » La politique italienne est alors passée de débats sur des questions de fond à « la politique des apparences. Silvio Berlusconi parlait à l’estomac plutôt à la tête », tranche encore le journaliste italien.

Avec ce langage très novateur, on a assisté à un affaissement du débat politique. « On est entré dans une époque de simplisme absolu avec un côté people, et ce phénomène s’est étendu dans bien d’autres pays, juge Paolo Levi. Il y a un avant et un après Berlusconi. » On se souvient du style Sarkozy en France, le vocabulaire de Donald Trump ou encore celui de Jair Bolsonaro. « On retiendra de lui sa dimension un peu comique, ses blagues, ses gaffes, son discours de comptoirs populiste, qui va sûrement occulter une dimension beaucoup moins drôle, à savoir ses déboires avec la justice », pronostique encore Matteo Treleani.

Un « entrepreneur opportuniste »

Silvio Berlusconi restera également dans les mémoires pour avoir participé à dédiaboliser l’extrême droite italienne, notamment en pactisant avec eux et en leur permettant d’entrer au gouvernement. La Première ministre actuelle, Giorgia Meloni, a pris ses premières responsabilités politiques au gouvernement de Silvio Berlusconi. « Si elle est aujourd’hui arrivée au pouvoir, c’est grâce à Silvio Berlusconi, il a ouvert la porte à cette force politique qui était imprésentable », rappelle Paolo Levi.

Bien qu’on ne puisse pas le qualifier de progressiste, il n’était pas pour autant d’extrême droite. Pour Matteo Treleani, c’était « un entrepreneur opportuniste qui cherchait l’argent et le pouvoir. » « La culture entrepreneuriale était au cœur de sa démarche politique, il avait déclaré vouloir gouverner l’Italie comme il a géré son empire, ce qui avait rassuré tout le monde », rappelle Matteo Treleani. Aujourd’hui encore, son mépris pour les élites politiques sorties d’études spécialisées, sans être passées par la société civile, sont victimes d’un dédain de la droite italienne. « Quelque chose est resté », résume Matteo Treleani.

Une trace historique dans la politique italienne

« Il y a encore aujourd’hui énormément de restes de cette culture médiatique même si cela s’efface avec le numérique », selon Matteo Treleani. En effet « son grand défaut, c’est qu’il n’a jamais compris ni le numérique ni la télévision payante comme Sky et Netflix », manquant une révolution cruciale, juge Carlo Alberto Carnevale Maffè, professeur de stratégie à l’Université Bocconi de Milan interrogé par l’AFP.

Il laissera néanmoins une trace très puissante. Il est devenu « une figure historique », estiment Matteo Treleani et Paolo Levi. Pour Giorgia Meloni, il est en effet « l’un des hommes les plus influents de l’Histoire de l’Italie. » « C’est une trace qui restera dans la culture générale italienne, cette culture médiatique télévisuelle et ce mixte compliqué entre médias et politique », analyse Matteo Treleani.