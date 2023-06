L’ancien chef du gouvernement italien, Silvio Berlusconi, mort ce lundi à 86 ans, a accumulé les affaires tout au long de sa vie publique. Une série si impressionnante de procès en tous genres qu’ils font désormais partie de sa légende. D’autant que le fondateur de Forza Italia, qui n’a cessé de crier à l’acharnement judiciaire, s’en est bien sorti dans la plupart des cas, soit en bénéficiant d’un acquittement, soit de la prescription des faits.

La seule condamnation définitive du « Cavaliere »

C’est le 1er août 2013 que Silvio Berlusconi a été condamné définitivement pour la seule et unique fois de sa vie. A l’époque, la Cour de cassation avait alors confirmé sa peine de quatre ans de prison et six ans d’inéligibilité dans une affaire de fraude fiscale liée à son empire médiatique Mediaset.

Il avait bénéficié d’une amnistie pour trois ans et le reste de sa peine a été transformé en travaux d’intérêt général (TIG), effectués à Milan, dans une maison de retraite. Il avait alors été déchu de son mandat de sénateur en novembre 2013, récupéré en 2022.





Une prescription bienvenue

En 2015, un tribunal avait condamné Silvio Berlusconi pour avoir versé un pot-de-vin de trois millions d’euros à un sénateur. Le but était que le politicien quitte la fragile coalition de centre-gauche qui a dirigé l’Italie de 2006 à 2008. Une manœuvre qui avait contribué à la chute du gouvernement. Sauf que cette peine était encore en procédure d’appel lorsqu’elle a été frappée de prescription.

Prostitution de mineures et soirées « bunga-bunga »

En mars 2015, la Cour de cassation avait confirmé l’acquittement dont il avait bénéficié en juillet 2014 après l’arrêt de la Cour d’appel de Milan ayant annulé une condamnation à sept ans de prison et inéligibilité à vie pour prostitution de mineure et abus de pouvoir, prononcée en juin 2013.

A l’époque, la Cour d’appel avait retenu les arguments de la défense, affirmant que Silvio Berlusconi ignorait l’âge de « Ruby la voleuse de cœurs », la Marocaine Karima El-Mahgroub, mineure au moment des faits. Le tribunal avait également estimé qu’il n’y avait pas de preuves suffisantes pour condamner le Cavaliere pour avoir fait pression sur la préfecture de Milan afin que la jeune femme, présentée faussement comme la nièce du président égyptien d’alors, Hosni Moubarak, soit relâchée après un larcin.

En février 2023, au bout de six ans d’audiences, un tribunal de Milan avait également relaxé Berlusconi, accusé d’avoir corrompu des jeunes femmes pour mentir sur ses sulfureuses soirées « bunga-bunga », présentées par certains comme des orgies mais que Berlusconi avait toujours qualifié de dîners élégants.

Selon le parquet, le silence de ces jeunes femmes a coûté à l’ancien premier ministre, entre 2011 et 2015, des millions d’euros. Une part importante de cet argent était destinée à la seule Ruby, mineure lorsqu’elle a pris part aux fameuses soirées : argent liquide, cadeaux, voitures, mise à disposition de logements, paiement de factures et de frais médicaux. La défense de Silvio Berlusconi affirmait que l’argent était une indemnisation pour l’atteinte à la réputation des personnes impliquées dans l’affaire et insistait sur le fait qu’il est jugé « pour le crime de générosité ».

Des liens avec la mafia jamais prouvés

Longtemps soupçonné de liens avec la mafia, Berlusconi avait fait l’objet d’enquêtes sur ces allégations mais elles n’ont jamais abouti à un procès. Son ami et associé Marcello Dell’Utri, co-fondateur de son parti Forza Italia, a en revanche fait de la prison dans les années 2010 pour avoir joué le rôle d’intermédiaire entre Berlusconi et Cosa Nostra, la mafia sicilienne, dans les années 1970.

Selon la Cour de cassation, Marcello Dell’Utri aurait fait embaucher à Silvio Berlusconi un membre de Cosa Nostra pour diriger les écuries de sa somptueuse villa d’Arcore près de Milan. Toujours selon la Cour, le milliardaire a versé « d’importantes sommes d’argent » sur deux décennies à la mafia pour bénéficier de sa protection.