Silvio Berlusconi au pouvoir, c’était l’assurance de moments improbables, de sorties invraisemblables et de propos consternant. C’est tout ça à la fois que nous allons tenter de résumer à travers quelques anecdotes marquantes de sa vie politique

8 février 2002 : Les cornes du diable

C’est la photo officielle du sommet européen de Caceres, en Espagne. Berlusconi ne trouve rien de mieux à faire que le signe des cornes au ministre espagnol des Affaires étrangères Josep Piqué. Il le refera d’ailleurs lors d’une photo avec un enfant à Rapallo en Italie.

2 Juillet 2003 : Un rôle de kapo

L’Italie vient de prendre la présidence tournante de l’Union européenne. Silvio Berlusconi, alors président du conseil s’écharpe avec Martin Schulz, eurodéputé allemand de gauche et lui balance : « M. Schulz, je sais qu’en Italie, il y a un producteur qui est en train de monter un film sur les camps de concentration nazis. Je vous proposerai pour le rôle de kapo. » Scandale ! Berlin réclame immédiatement des excuses que Berlusconi finit par présenter le lendemain. Il a ensuite exprimé « ses regrets d’avoir vu certaines personnes mal interpréter le sens d’une réplique qui se voulait ironique ».

Août 2004 : Le coup du bandana

Dans la chaleur du mois d’août, Berlusconi s’exhibe, en compagnie de Tony et Cherie Blair, avec une chemise blanche en lin amplement déboutonnée et surtout un magnifique bandana blanc. La presse italienne s’affole, parle du « bandana-day » et du « président-pirate ». Une tenue improbable mais qui fait parler de lui. A l’époque, certains avaient avancé que le port du bandana aurait permis de masquer une opération d’implantation capillaire.

10 novembre 2008 : Cache-cache avec Merkel

Sommet italo-allemand à Trieste, dans le Nord de l’Italie. Alors qu’arrive Angela Merkel, Silvio Berlusconi décide de se cacher derrière la statue de la place principale pour lui faire une surprise. En habituée, la chancelière le gratifie d’un « Silvio ! » avant des embrassades chaleureuses.

Novembre 2008 : Obama, le président bronzé

Novembre 2008 est décidément le mois de Berlusconi. Lors d’une conférence de presse à Moscou, il affirme que Barack Obama est « jeune, beau et bronzé », et que donc, il a « tout pour être d’accord avec Dmitri Medvedev », alors président de la Russie. La sortie raciste fait les gros titres des journaux du monde entier.

Juillet 2009 : L’ex-premier ministre tchèque en tenue d’Adam

Le journal espagnol El Pais publie des photos volées de la villa de Berlusconi en Sardaigne. Outre Berlusconi en compagnie de jeunes filles en bikinis, on y voit un homme nu au bord de la piscine. Il s’agissait en fait de Mirek Topolanek, ancien Premier ministre tchèque, dont le gouvernement était tombé quelques mois auparavant.

La moue sexiste de Berlusconi face à Michelle Obama. - Jewel SAMAD

Septembre 2009 : Le malaise avec Michelle Obama

Alors qu’il est accueilli par le couple Obama à Pittsburgh, Silvio Berlusconi crée l’embarras en détaillant de la tête aux pieds Michelle Obama alors que celle-ci lui tend la main pour la saluer. Une attitude sexiste qui n’est pas du tout passée outre-Atlantique.