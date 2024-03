Le cabinet de défense israélien se déchire et la colonisation se poursuit

Pour mieux comprendre les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël, 20 Minutes fait le point tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées diplomatiques ou le bilan dramatique des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé mercredi un nouveau bilan de 30.717 personnes tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien.

Il a également fait état, dans un communiqué, de 86 morts au cours des dernières 24 heures et d’un total de 72.156 blessés depuis le 7 octobre.

La citation du jour

« Nous avons pris la triste et très difficile décision de réduire le nombre de collègues dans nos magasins Starbucks dans la région. » »

Le groupe Alshaya, basé au Koweït, a annoncé mercredi une réduction des effectifs de sa franchise Starbucks au Moyen-Orient en raison de « conditions commerciales difficiles », dans le contexte de la guerre à Gaza qui a donné lieu à un boycott de marques occidentales.

Alshaya Group, qui détient les droits d’exploitation de Starbucks au Moyen-Orient, n’a pas précisé si la cause des licenciements était une campagne de boycott régionale depuis octobre ciblant les produits en provenance de pays qui soutiennent Israël d’après les consommateurs. Dans un communiqué, un porte-parole d’Alshaya a toutefois attribué la décision à des « conditions commerciales difficiles ces six derniers mois ».

Le mouvement de boycott, initié par des militants propalestiniens, a ciblé de grandes marques occidentales, telles que Starbucks et McDonald’s, pour protester contre leur prétendu soutien à Israël depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza.

Le chiffre du jour

3.500. C’est le nombre logements israéliens en cours de construction dans les colonies cisjordaniennes. Un chiffre dont s’est félicitée Orit Struck, ministre de bord extrême droit et des Missions nationales, chargée des colonies juives en Cisjordanie.

« Nous avions promis, nous tenons notre promesse. Ensemble, nous allons continuer à faire progresser les colonies », a ajouté cette membre du parti Sionisme religieux. La construction a été approuvée par une instance officielle dans les colonies de Maale Adoumim et de Kedar, situées à l’est de Jérusalem, ainsi qu’à Efrat, au sud de la ville.

La tendance du jour

Le cabinet de guerre israélien se déchire, secoué par la rivalité politique entre le Premier ministre Benyamin Netanyahou et le centriste Benny Gantz, en tête des intentions de vote.

La visite, non autorisée par Benjamin Netanyahou, de Benny Gantz à Washington lundi et mardi et à Londres mercredi a étalé au grand jour les profondes divergences entre les deux hommes. Ce déplacement fait beaucoup de bruit en Israël, où le leader centriste s’est attiré les foudres des ministres du Likoud, le parti de droite de Benjamin Netanyahou.

« Il agit derrière le dos du Premier ministre », a dénoncé Miri Regev, la ministre des Transports, qualifiant ce déplacement de « subversif ». « Les tensions n’ont jamais disparu » entre les deux hommes qui « se détestent mutuellement », décrypte Reuven Hazan, professeur au sein du département de sciences politiques de l’Université hébraïque de Jérusalem.