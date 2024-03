Où en sont les enquêtes sur les viols lors de l’attaque du Hamas en Israël ?

L’ONU ne peut préciser le nombre de cas de violences sexuelles. Mais dans un rapport publié ce lundi, l’organisation des Nations Unies estime qu’il existe bel et bien de « bonnes raisons de croire » que des victimes de l’attaque menée par le Hamas en Israël ont été violées. Tout comme certains des 250 otages détenus à Gaza. Depuis ce « 7 octobre », les accusations et les témoignages s’enchaînent, créant tantôt l’effroi tantôt la suspicion. 20 Minutes fait le point.

Que dit le rapport de l’ONU ?

Pramila Patten, représentante spéciale de l’ONU sur les violences sexuelles lors des conflits, s’est rendue début février, pendant deux semaines et demie, en Israël et en Cisjordanie.

Sur la base d’informations recueillies « auprès de sources multiples et indépendantes », son rapport évoque « des viols et des viols en réunion, dans au moins trois lieux » situés « à la périphérie de Gaza » le 7 octobre, notamment le site du festival Nova. « Nous avons de bonnes raisons de croire que de telles violences sont toujours en cours », a ajouté Pramila Patten, ce mardi, lors d’une conférence de presse.

Comment s’est déroulée la mission de l’ONU ?

Pramila Patten était accompagnée par des experts. Les membres de la mission ont pu s’entretenir avec des survivants et témoins des attaques du 7 octobre et des membres des services de santé. Ils ont également visionné 5.000 photos et 50 heures d’images des attaques.

Si, malgré les appels à « briser le silence », aucune des victimes de violences sexuelles ne s’est présentée, les experts ont en revanche pu parler avec certains des otages libérés. Ils ont ainsi récolté « des informations claires et convaincantes que certains ont subi diverses formes de violences sexuelles liées aux conflits, y compris viol et torture sexualisée, ainsi que des traitements cruels, inhumains et dégradants sexualisés », a indiqué Pramila Patten.

Pourquoi l’enquête est-elle si difficile ?

Les récits de témoins oculaires de violences sexuelles se sont multipliés dans les médias dès le 7 octobre, surtout ceux des survivants du festival Nova. « L’absence de preuves médico-légales exhaustives » n’a cependant pas permis jusqu’ici de dresser un tableau clair de ces exactions et de leur ampleur. Autres difficultés rencontrées, le « manque de confiance des survivants et des familles des otages envers les institutions nationales et internationales, dont l’ONU », l’absence d’examen post-mortem dans le chaos des jours qui ont suivi l’attaque et la tradition religieuses juive qui recommande une inhumation rapide des défunts.

Compte tenu de sa courte durée, la mission de l’ONU n’a pas non plus eu la possibilité d’établir la « prévalence » de ces violences sexuelles. Voilà pourquoi le rapport appelle les autorités israéliennes à « permettre l’accès » d’une mission du Haut-Commissariat de l’ONU pour mener « des enquêtes sur toutes les accusations, compléter et approfondir » les résultats de la « mission Patten ». « La véritable prévalence pourrait prendre des mois voire des années à apparaître et pourrait n’être jamais réellement connue », a fait savoir Pramila Patten.

Que disent les témoignages jusqu’ici ?

Dans les médias, des témoins de l’attaque du Hamas ont fait état de viols, violences sexuelles, mutilations génitales, parfois devant des membres de la famille, des voisins ou des proches de la victime. Ils mentionnent souvent des viols, dont beaucoup en réunion. Un survivant de l’attaque du festival Nova a décrit, selon un rapport d’Israël, « une apocalypse de cadavres, de filles dénudées, parfois sur le haut du corps, parfois sur le bas ».

Dans le kibboutz Beeri, où 90 habitants ont été tués, des secouristes ont assuré avoir trouvé « des corps portant des traces d’attaque sexuelle ». Des agressions sexuelles ont également été recensées dans les bases militaires attaquées. Un soldat déployé sur l’une d’elles dit avoir vu au moins dix corps de soldates portant clairement des traces de violence sexuelle. Des otages libérés depuis ont également évoqué des agressions sexuelles. Après 51 jours de détention, Chen et Agam Goldstein ont affirmé avoir croisé « au moins trois femmes otages agressées sexuellement lors de leur captivité ».

Quelle est la réaction du Hamas ?

Le Hamas « rejette » et « déplore » le rapport publié par l’ONU. Les « allégations » sont « fausses », « infondées » et le rapport « ne cite aucun témoignage de victimes », a pointé le mouvement islamiste palestinien dans un communiqué. Le Hamas, qui a toujours nié avoir commis de tels actes, estime également que ce rapport vise à « diaboliser la résistance palestinienne ».

Quelle est la réaction d’Israël ?

Juste avant la publication du rapport, le ministre israélien des Affaires étrangères, accusant l’ONU de vouloir « passer sous silence le rapport sérieux », a annoncé le rappel de son ambassadeur à l’ONU pour consultations.

Il faut rappeler que dans un rapport publié le 21 janvier dernier, l’Association des centres d’aide aux victimes de viol en Israël (Arcci) avait assuré que le 7 octobre avait donné lieu à des « violences sexuelles systématiques et préméditées », y compris des viols et mutilations génitales. Le rapport de l’Arcci, fondé sur des témoignages et entretiens de témoins (mais pas de victimes), décrit ces exactions comme une partie intégrante des attaques du Hamas. Il souligne ainsi des « similitudes », que ce soit lors du festival Nova, dans les kibboutz, sur les bases militaires ou lors des prises d’otage. L’Arcci mentionne notamment « des viols sous la menace des armes ».

Et que sait-on des violences commises par les Israéliens ?

Sept experts en droits humains de l’ONU ont demandé mi-janvier une enquête indépendante sur les allégations de violences, y compris sexuelles, qui auraient été perpétrées par des Israéliens dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Ils citent des informations selon lesquelles des Palestiniennes auraient été « arbitrairement exécutées à Gaza, souvent avec des membres de leur famille, y compris leurs enfants ».

Ces experts, nommés par le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU mais qui ne représentent pas l’ONU, soulignent également la « détention arbitraire de centaines de femmes et de filles palestiniennes ». Ils évoquent des « traitements inhumains et dégradants », notamment de violents passages à tabac. Les femmes se verraient refuser des serviettes hygiéniques, de la nourriture et des médicaments.

Ils expriment leur inquiétude particulière face aux informations faisant état de « multiples formes d’agression sexuelle », notamment des viols et des fouilles « par des officiers masculins de l’armée israélienne ».

C’est quoi, la Commission civile sur les crimes du Hamas ?

Face au « trop long silence » de l’ONU et au « déni », la professeure de droit israélienne Cochav Elkayam-Lévy a appelé ses collègues à agir : « Nous avons une mission historique, il faut documenter ce qui est arrivé à ces femmes et ces enfants, créer des archives. » Sur WhatsApp, elle regroupe une dizaine de ses collègues juristes et d'autres experts pour lancer la Commission civile sur les crimes du Hamas contre les femmes et les enfants. Son objectif ? Documenter « dans le respect strict des normes internationales » les tueries, tortures et violences sexuelles attribuées au Hamas.

La Commission doit publier prochainement un premier rapport préliminaire, mais Cochav Elkayam-Lévy se refuse à donner des estimations sur l’ampleur de ces crimes : « Nous ne saurons jamais le nombre exact de victimes d’abus sexuels, nous ne saurons pas ce qui est arrivé aux femmes qui ont été tuées, ce qu’elles ont subi. » Elle n'affiche aucun doute quant à l’intention du Hamas de mener une campagne délibérée de viols et violences sexuelles, mais « c’est quelque chose qui sera tranché par une cour de justice internationale ».