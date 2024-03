La date du ramadan se rapproche et, avec elle, la menace d’une offensive terrestre sur Rafah qui viendrait aggraver une situation humanitaire déjà dramatique. Les négociations se poursuivent au Caire pour tenter d’obtenir l’accord d’une trêve avant le début du jeûne musulman. Un « cessez-le-feu et un arrêt de l’étranglement de la bande de Gaza », également réclamés par Jean-Pierre Delomier, directeur adjoint des opérations chez Handicap international, pour « sustenter une population qui est dans le plus grand dénuement ».

Ce cadre de l’ONG présente dans l’enclave palestinienne depuis 1996 est revenu le 1er mars de la bande de Gaza et raconte à 20 Minutes les scènes « inédites » dont il a été témoin pendant son séjour dans la ville de Rafah, située à la frontière avec l’Egypte.

Quelle est la situation sur place ?

C’est inédit d’être confronté à une situation où des bombardements massifs dans des zones peuplées aboutissent à l’exode d’une population à laquelle n’est pas offerte la possibilité de l’aide humanitaire qui, pourtant, est juste de l’autre côté de la frontière. Quand nous sommes à Rafah, sur le toit de l’habitation que nous occupons, nous voyons l’Egypte, la frontière où il y a des kilomètres de files de camions qui attendent les autorisations pour pouvoir entrer à l’intérieur de la bande de Gaza.

Il y a les bombardements, ce qu’ils occasionnent, les tués, les blessés, le déplacement massif de population, la destruction des infrastructures civiles essentielles, l’impossibilité d’accéder aux moyens de subsistance, et la contamination par des restes explosifs de guerre qui font que tout mouvement pour un retour vers les endroits d’origine sera extrêmement périlleux. Nous avons bien évidemment entendu les bruits des bombes, de tirs d’artillerie, de drones qui survolent en permanence les endroits où nous sommes.

Malgré tout, quand on discute avec les habitants, les personnes qui sont à Rafah ont l’espoir de pouvoir retourner, quels qu’en soient les risques, d’où elles viennent, à savoir pour la majorité d’entre elles dans le nord de la bande de Gaza et à Gaza City.

Quelles scènes vous ont marqué ?

Ce qui m’a frappé, c’est l’errance d’une population à la recherche de ses propres moyens de subsistance, dans une ville où tous les trottoirs, tous les petits terrains, les carrefours, les cours d’immeuble sont occupés par des tentes, des abris sous lesquelles les habitants essaient de survivre sans savoir comment, dans la journée, ils arriveront à se procurer de quoi manger. Beaucoup se déplacent à pied, certains via les quelques transports en commun faits de charrettes tirées par des ânes.

J’ai aussi observé, quand nous avons passé la frontière en voiture et que nous avons commencé à rouler sur une première avenue dans Rafah, des enfants, des adolescents, qui se sont agglutinés sur la voiture. Lorsqu’un camion franchit la frontière, on imagine toutes ces personnes qui essaient de monter sur le camion, de demander qu’il s’arrête tout de suite pour distribuer l’aide humanitaire.

Dans Rafah, il y a quatre distributeurs de monnaie opérationnels, qui sont vides, et il y a une foule de personnes qui attendent toute la journée que ces distributeurs soient potentiellement alimentés pour pouvoir retirer quelques subsides et essayer d’acheter une tomate, une boîte de conserve, proposées par des petits vendeurs qui ont un petit stand avec quelques fruits et légumes ou quelques biscuits. On en est là.

Quelle est l’urgence ?

L’enjeu important est d’essayer d’obtenir un cessez-le-feu qui nous permettrait d’assurer une vraie programmation de l’action. Puis un arrêt de l’étranglement de la bande de Gaza par l’ouverture du poste-frontière de Rafah qui permettrait à l’aide humanitaire de pénétrer à l’intérieur de l’enclave palestinienne afin d’être dispensée à une population qui est dans le plus grand dénuement.

Comment les ONG font-elles leur travail sans être prises pour cibles ?

Grâce à la pratique de la déconfliction qui consiste à apposer sur le toit de l’habitation dans laquelle vous êtes le logo de votre organisation, de signaler à toutes les parties prenantes les coordonnées GPS de l’endroit où vous êtes et de signifier tous vos déplacements. Nous sommes de plus équipés de balises GPS, donc notre position est connue à tout moment. Nous sommes donc censés ne pas être pris pour cible d’attaques.

En quoi consiste aujourd’hui l’aide apportée par Handicap International sur place ?

Nous sommes très limités dans notre rayon d’action. Les besoins ce sont l’eau, la nourriture, l’abri. D’autant plus que l’aide humanitaire est délivrée au compte-gouttes. Donc on est sur une activité minimale. Pour Handicap International, elle consiste à essayer de délivrer des actes de réadaptation de soutien psychosocial, comme des activités récréationnelles pour les enfants. Cela reste très modeste par rapport à l’ampleur des besoins. On se prépare aussi à l'entrée potentielle d’un stock d’aide humanitaire en se coordonnant avec d’autres ONG.

Notre équipe de 26 personnes est une équipe de personnes déplacées puisque la base de notre activité se situait à Gaza City. Cependant, chaque jour à 8 heures, l’équipe arrive, elle est prête à se mettre au service des autres. Quand la journée se termine, une nouvelle journée commence parce qu’il faut trouver ce qu’il faut pour la famille, le tout dans ce contexte d’incertitude liée aux bombardements permanents de la zone. C’est remarquable. J’ai noté chez les membres une grande fatigue mais aussi un grand engagement à poursuivre la tâche que nous avons commencée.

Comment vous êtes-vous rendus sur place ?

Nous avons cheminé depuis Le Caire, nous avons traversé le Sinaï en auto pour nous rendre au poste frontière de Rafah au sud de la bande de Gaza, à l’issue d’un parcours administratif de manière que l’ensemble des autorités qui sont concernées puissent donner leur accord sur le fait que nous franchissions cette frontière. J’étais accompagné de deux autres collaborateurs. Nous avons franchi la frontière avec 30 sacs de sport remplis de nourriture lyophilisée, de kits cuisine, de kits hygiène, de kits de secours, ne serait-ce que pour s’assurer déjà que notre équipe ait les moyens, un tant soit peu, de faire face à cette situation inédite.