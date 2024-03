Le sort des otages inconnus, Israël rappelle son ambassadeur à l’ONU

Pour mieux comprendre les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël, 20 Minutes fait le point tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées diplomatiques ou le bilan dramatique des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Toujours plus isolé géopolitiquement, Israël a décidé que la meilleure défense, c’était encore l’attaque, fut-ce face à l’ONU. En conséquence, elle a rappelé son ambassadeur des Nations Unies, accusant l’organisation de passivité face au Hamas juste avant la publication d’un rapport sur les violences sexuelles commises par le mouvement islamiste palestinien le 7 octobre.

Et puisqu’une critique n’arrive jamais seule, l’Etat hébreu a également accusé l’Unrwa, une organisation d’aide aux réfugiés palestiniens diligentée par l’ONU, d’employer « plus de 450 terroristes » à Gaza.

La phrase du jour

« Des progrès significatifs » pour la trêve. »

Des représentants de l’Egypte, du Hamas, du Qatar et des Etats-Unis poursuivent lundi au Caire les négociations en vue d’une trêve à Gaza, où Israël combat le mouvement islamiste palestinien, après un « progrès significatif » dimanche, rapporte une télévision proche du renseignement égyptien. Un accord de trêve permettrait notamment une libération d’otages retenus à Gaza en échange de prisonniers palestiniens détenus par Israël.

Le chiffre du jour

124 nouveaux morts palestiniens en 24 heures, selon le ministère de la Santé du Hamas, qui a annoncé lundi un nouveau bilan de 30.534 personnes tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien. Le ministre fait également état d’un total de 71.920 blessés dans le territoire palestinien depuis le 7 octobre.

La tendance du jour

On l’a vu, et c’est bien normal, la libération des otages est l’une des conditions essentielles d’Israël pour espérer un cessez-le-feu et une trêve. Problème majeur, le Hamas vient de reconnaître ne pas savoir « qui est vivant ou mort » parmi les otages retenus dans la bande de Gaza.

Environ 250 personnes ont été enlevées et emmenées à Gaza durant l’attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre, qui a entraîné la mort de 1.160 personnes, en majorité des civils.