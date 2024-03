Le massacre de Gaza sera-t-il jugé comme un crime de guerre ?

Jeudi matin, plus de 110 Palestiniens sont morts dans le nord de Gaza, lors d’une distribution d’aide humanitaire. Si certains ont été tués dans la bousculade pour accéder aux camions, d’autres, dont le nombre reste indéterminé, sont tombés sous les balles des soldats israéliens. Un responsable de Tsahal a reconnu les tirs, justifiés selon lui par le fait que les soldats se sentaient menacés. Alors que l’incident est condamné par de nombreux pays, seule la Turquie évoque un « crime contre l’humanité ». De leur côté, la France ou l’Allemagne ont exigé l’ouverture d’une enquête indépendante qui pourrait soit justifier les tirs, soit conclure au crime de guerre.

Au lendemain du drame, il est évidemment trop tôt pour parler de crime de guerre afin de qualifier les tirs de soldats israéliens sur une foule de civils, jeudi, à Gaza. D’ailleurs, peut-on seulement utiliser ce terme dans le cadre du conflit qui oppose Israël au Hamas, dès lors que la Palestine n’est pas reconnue unanimement comme un Etat ? « Il y a la question complexe du statut de la Palestine qui pourrait poser problème, mais indépendamment de cela, on considère que le droit des conflits armés et le droit international humanitaire s’appliquent de toute manière entre Israël et le territoire palestinien », explique François Dubuisson, spécialiste du conflit et professeur de droit international à l’université libre de Bruxelles.

La guerre Israël-Hamas relève du droit des conflits armés

Partant de ce principe, les belligérants sont donc tenus de répondre des violations qu’ils commettraient au regard du droit des conflits armés, et notamment de la violation des « normes » de crimes de guerre qualifiées par les traités de la Haye et Genève. « La Palestine est très largement reconnue comme un Etat, et c’est d’ailleurs cela qui a permis la confirmation de l’ouverture d’une enquête par la Cour pénale internationale », poursuit l’expert. « La CPI est compétente, sous certaines conditions, concernant des crimes qui pourraient être commis par des Palestiniens – même en dehors des Territoires palestiniens – ou dans les Territoires palestiniens, y compris par des citoyens d’Etats non parties au Statut de Rome », confirme à 20 Minutes la CPI. D’ailleurs, si la procédure à la CPI a été ouverte en 2015, à l’initiative du gouvernement de Palestine, « pour les crimes présumés commis sur le territoire palestinien », d’autres plaintes ont été déposées depuis par RSF et trois organisations palestiniennes de défense des droits humains contre Israël pour crimes de guerre. Mais aussi par neuf familles de victimes israéliennes de l’attaque du Hamas le 7 octobre, pour crime de guerre, crimes contre l’humanité et génocide.

Ce qu’il faut néanmoins savoir, c’est que la CPI ne juge pas des Etats mais des personnes. « L’enquête menée par le procureur de la CPI va devoir d’abord déterminer s’il y a effectivement des crimes de guerre commis de part et d’autre, puis il faudra déterminer des responsabilités pénales individuelles », explique François Dubuisson. Des enquêtes au long cours qui pourraient déboucher sur des condamnations.

Sauf qu’Israël, au contraire de la Palestine, n’a pas signé le traité de Rome, reconnaissant la légitimité de la CPI. Pour notre expert, cela n’empêche pas les magistrats de mener leurs investigations, mais ça ne va pas leur faciliter le travail : « Israël n’a aucune obligation de coopérer, de laisser les enquêteurs entrer, de fournir des documents, et si des mandats d’arrêt sont délivrés contre des Israéliens, leur pays n’a aucune obligation de remettre ces personnes à la justice », reconnaît-il.