A Tel Aviv, un escape game propose d’incarner un espion infiltré à Gaza

A Tel Aviv, un escape game s’est-il inspiré du conflit en cours à Gaza suite aux attaques du Hamas du 7 octobre pour « proposer à des Israéliens de jouer à la guerre en Gaza » ? C’est ce qu’on lit dans un message relayé un millier de fois sur le réseau social X. « INFO : À Tel Aviv, un escape game propose à des Israéliens de " jouer " à la guerre à Gaza en " s’habillant en Palestiniens " ou de se faire passer pour des agents israéliens envoyés dans la bande de Gaza, dans un décor reconstituant l’hôpital al-Shifa de Gaza », lit-on dans ce message publié lundi.

Cette photo ne provient pas d'un escape game qui met en scène l'hôpital al-Shifa. - Capture d'écran X

Le message est accompagné d’une photo montrant deux personnes prenant la pose aux côtés d’un homme portant un keffieh et une tenue orange de prisonnier.

FAKE OFF

La photo de ce post provient d’un escape game israélien, mais celui-ci ne propose pas d’envoyer les joueurs dans l’hôpital al-Shifa. Il s’agit d’un jeu qui vous propose d’incarner des Palestiniens condamnés pour terrorisme qui s’échappent d’une prison israélienne, comme le rappelle TF1.

Cependant, il existe bien en Israël un escape game qui propose à des joueurs de se glisser dans la peau d’un agent infiltré dans la bande de Gaza, comme le racontait le journal juif américain Forward dans un article publié le 15 février. Ce jeu a été créé en 2017 et « n’a rien à voir avec la guerre actuelle en aucune manière », explique le gérant, Arik Turkenich, à 20 Minutes.

L’escape game, intitulé « Fauda : le laboratoire explosif », est inspiré de la série Fauda, qui a commencé à être diffusée en 2015. Succès à l’international, la série plonge les téléspectateurs auprès de militaires israéliens infiltrés dans les rangs palestiniens pour traquer un terroriste du Hamas.

« Avant l’ouverture de la salle, la production de la série a relu le script du jeu pour confirmer et s’assurer que l’intrigue ne heurte aucune religion ni nation », développe le gérant, qui assure également que depuis l’ouverture, « l’intrigue et le décor » du jeu « n’ont pas changé ».

« Trouver l’emplacement de la bombe »

Alors, en quoi cette intrigue consiste-t-elle ? « Des renseignements sont parvenus selon lesquels un terroriste planifie une attaque : une bombe doit exploser à Tel Aviv, détaille Arik Turkenich. Les participants doivent trouver l’emplacement de la bombe et la faire exploser dans une explosion contrôlée et s’assurer qu’aucun civil n’est blessé pendant la mission. »

Selon Forward, les participants doivent se déguiser en Palestiniens puis se rendre à l’hôpital Al-Shifa à travers un tunnel pour y désamorcer une bombe.

Lors de la partie, les joueurs se rendent dans une reproduction d’une salle d’opération de l’hôpital gazaouite, qui a été assiégé par l’armée israélienne en novembre 2023. En 2014, un rapport d’Amnesty international accusait le Hamas d’avoir torturé des Palestiniens dans un dispensaire abandonné sur le site de l’hôpital.

20 Minutes a retrouvé des photos de l’escape game, où des joueurs revêtus d’un keffieh prennent la pose, un pistolet en plastique à la main, dans un décor imitant des murs de pierre sur lesquels on peut lire le graffiti « Free Palestine ». Sur un autre cliché, deux femmes recouvertes d’une djellaba et d’un foulard sourient aux côtés d’un homme portant une fausse barbe et un keffieh.

On peut lire un tag "Free Palestine" à gauche sur le décor. - Capture d'écran Tripadvisor

Ces participants tiennent des pancartes avec le nom du jeu. - Capture d'écran Tripadvisor

Le gérant assure que depuis l’ouverture, des « milliers de clients Israéliens musulmans ont joué » à « Fauda : le laboratoire explosif ». « C’est un des escape games les plus appréciés par le public musulman en Israël, développe-t-il. Quand des groupes mixtes de musulmans et de juifs viennent et que tout le monde ne peut pas jouer dans la salle Fauda, les musulmans veulent toujours jouer dans cette salle et la préfèrent aux autres. »

En plus de cette mission à Gaza, la salle de Tel Aviv propose en effet quatre autres escape games, dont un inspiré du Seigneur des anneaux.

Toutefois, c’est le jeu « Fauda » qui est le plus demandé par les clients, depuis le retour de ceux-ci en janvier, avait expliqué le gérant à Forward. Après les attaques du Hamas du 7 octobre et le début du conflit actuel dans la bande de Gaza, Arik Turkenich avait pourtant bien pensé à fermer cette salle. « Je me suis dit : mais qui voudra jouer à " Fauda " maintenant ? Mais les Israéliens, vous savez, sont imprévisibles ».