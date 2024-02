Gare à cette rumeur sur une soldate israélienne à Gaza

Une photo volée qui sert un narratif anti-Indien. Sur X, des internautes francophones et anglophones utilisent la photo d’une femme portant un uniforme de l’armée israélienne pour indiquer que celle-ci a été « battue et violée » par « trois mercenaires indiens » à Gaza. Ces comptes affirment que la femme s’appelle « Shira Nokam ». Ils ne précisent pas quand ni où se serait déroulée cette agression.

La photo date d'il y a au moins huit ans. - Capture d'écran X

Avant d’être partagée en français, l’affirmation a commencé à circuler en arabe le 24 février. Ce jour-là, Rozan Qabbas Al Salem, qui se décrit comme « chercheur en langue et pensée arabe » et « membre du mouvement juif antisioniste Neturei Karta » y affirme dans un message vu un million de fois que la soldate victime de viol est la « fille d’un député de la Knesset » et que les faits se sont déroulés dans « le camp militaire » de la plage de Gaza, des précisions qui ne seront pas ensuite reprises dans les tweets en français les plus partagés. Contactée, elle n’a pas donné suite.

FAKE OFF

« Cette "histoire" est fausse – dans toutes ses parties, depuis le viol et le meurtre d’un soldat à Gaza par trois "mercenaires", y compris l’existence de mercenaires dans l’armée israélienne, dément l’ambassade d’Israël auprès de 20 Minutes*. L’armée israélienne n’a pas de mercenaires. Il s’agit d’une allégation mensongère. »

A l’heure actuelle, aucune preuve n’a effectivement émergé que des « mercenaires indiens » sont présents dans la bande de Gaza aux côtés de l’armée israélienne.

Des Indiens juifs sont bien devenus soldats pour Israël, comme le rapportent plusieurs titres de presse indiens et israéliens, mais il ne s’agit pas de mercenaires, qui sont des combattants qui ne sont pas membres d’une armée régulière. L’armée israélienne accepte également des soldats de nationalité étrangère dans ses rangs, mais là encore, ces soldats ne peuvent pas être qualifiés de mercenaires.

Quant à la photo de la soldate, elle est ancienne : elle était déjà en ligne en 2016, comme le montre une recherche inversée d’images. La photo y avait été ajoutée sur le site izismiles, sur une page qui recense 70 photos de femmes soldats dans l’armée israélienne. Son nom n’y est pas indiqué, rien ne confirme donc qu’elle s’appelle « Shira Nokam ».

L’attaque du Hamas du 7 octobre en Israël a fait au moins 1.160 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l’AFP réalisé à partir de données officielles israéliennes. 130 personnes prises en otage sont encore retenues, selon Israël.

L’offensive israélienne a fait 29.782 morts à Gaza, en grande majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas.

* Contactée, l’ambassade d’Inde n’a pas donné suite à nos demandes.