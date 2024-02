L’émir du Qatar entame pour la première fois une visite d’Etat en France

Paris et Doha vont œuvrer pendant deux jours au renforcement de leurs relations bilatérales. L’émir du Qatar Tamim ben Hamad Al-Thani entame en effet ce mardi une visite d’Etat en France, centrée notamment sur la libération des otages à Gaza et la relance du processus pour la création d’un Etat palestinien.

Cette première visite d’Etat d’un émir du Qatar depuis 15 ans, et la première pour Tamim ben Hamad Al-Thani depuis son accession au trône en 2013, « constitue un honneur fait à la France et illustre la profondeur des liens qui unissent nos deux pays », a souligné lundi l’Elysée.

Kylian Mbappé au dîner d’Etat

L’émir est attendu à 16 heures à l’Elysée pour un entretien avec Emmanuel Macron suivi de la signature d’accords et d’un dîner d’Etat, a indiqué la présidence française. Le capitaine de l’équipe de France de football et attaquant vedette du PSG, Kylian Mbappé, ainsi que le président du club parisien, l’homme d’affaires Nasser Al-Khelaïfi, membre du premier cercle de l’émir, devraient faire partie des invités d’honneur, selon le journal Le Parisien.

Les deux dirigeants vont s’entretenir de la libération des otages à Gaza, « priorité » absolue de la France dont trois ressortissants sont encore aux mains du Hamas, Doha jouant un rôle central dans les négociations en cours et celles pour un cessez-le-feu. Le Qatar accueille d’ailleurs sur son sol la direction politique du Hamas et s’active avec les Etats-Unis et l’Egypte pour tenter d’obtenir un arrêt des combats avec Israël.

Une prochaine visite de Rachida Dati à Doha

L’émirat est aussi un « partenaire central dans les efforts de stabilisation de la région » alors que le conflit entre Israël et le Hamas menace de déborder au Liban, déjà secoué par une paralysie politique et une grave crise économique, relève Paris.

Au deuxième jour mercredi de la visite d’Etat, les Premiers ministres Gabriel Attal et Mohammed ben Abdelrahmane Al-Than présideront un Forum économique sur les opportunités d’investissements entre les deux pays dans l’intelligence artificielle, la décarbonation, les semi-conducteurs, les biotechnologies et la santé. Paris et Doha vont également acter une relance de leurs relations culturelles avec une prochaine visite de la ministre de la Culture, Rachida Dati, au Qatar.