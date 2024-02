Israël présente un plan d’après-guerre au 140e jour de guerre avec le Hamas

Pour mieux comprendre les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël, 20 Minutes fait le point tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées diplomatiques ou le bilan dramatique des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Israël commence à anticiper la fin des combats. Benyamin Netanyahou a soumis son premier plan pour « l’après-guerre » jeudi soir au cabinet de sécurité du gouvernement. Il rappelle en préambule les objectifs de l’armée à Gaza : démantèlement du Hamas et du Djihad islamique et libération de tous les otages encore retenus.

L’armée israélienne « exercera un contrôle sécuritaire sur toute la zone à l’ouest de la Jordanie, y compris la bande de Gaza » et ce « pour empêcher le renforcement sur place des éléments terroristes » et endiguer « les menaces contre Israël », souligne le document. Israël conservera « sa liberté d’action opérationnelle dans toute la bande de Gaza, sans limite de temps », poursuit le document.

A la frontière stratégique entre l’Egypte et le sud de la bande de Gaza, où le Hamas avait creusé depuis plus d’une décennie des tunnels pour la contrebande d’armes, Israël « maintiendra un bouclage » en « coopération avec l’Egypte et avec l’aide des Etats-Unis » afin d’éviter un réarmement des factions palestiniennes sur place, précise le document.

La phrase du jour

« Il ne doit pas y avoir de réoccupation israélienne de Gaza » »

Le secrétaire d’Etat américain a réaffirmé vendredi l’opposition des Etats-Unis à toute « réoccupation » de Gaza. « Je n’ai pas vu le plan donc je réserve mon jugement », a déclaré Antony Blinken, interrogé en conférence de presse à Buenos Aires, lors d’une visite éclair en Argentine.

Mais « il y a des principes de base que nous avons posés il y a des mois, et que nous considérons comme très importants » pour l’avenir de Gaza, a rappelé le secrétaire d’Etat. Gaza « ne doit pas être une plate-forme pour le terrorisme » , il « ne doit pas y avoir de réoccupation israélienne de Gaza » et le « territoire de Gaza ne doit pas être réduit », a-t-il ajouté.

Le chiffre du jour

110. C’est le nombre de personnes tuées dans la nuit à Gaza par les bombardements israéliens, selon le ministère de la Santé du Hamas. Des frappes aériennes ont visé la ville de Khan Younès et celle de Rafah, à la pointe sud de la bande de Gaza, selon un journaliste de l’AFP.

Après plus de quatre mois de frappes aériennes et de tirs d’artillerie qui ont déplacé des centaines de milliers de personnes dans le petit territoire palestinien, environ 2,2 millions d’habitants, soit l’immense majorité de la population de la bande de Gaza, sont menacés de famine, selon l’ONU.

La tendance du jour

Pour tenter de sortir de l’impasse, une délégation israélienne menée par le chef du Mossad (service des renseignements extérieurs israéliens), David Barnea, se rend à Paris dans l’espoir de « débloquer » les pourparlers en vue d’une nouvelle trêve avec le Hamas, selon des médias israéliens.

Jeudi, le conseiller du président américain Joe Biden pour le Moyen-Orient, Brett McGurk, était lui en Israël, après une étape au Caire où le chef du bureau politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, s’est aussi rendu cette semaine.

Un plan discuté à Paris fin janvier prévoyait une pause de six semaines dans les combats et la libération de 200 à 300 prisonniers palestiniens en échange de 35 à 40 otages détenus par le Hamas, selon une source du Hamas.