MSF fustige un tir israélien meurtrier sur une de ses maisons à Gaza

Médecins sans frontières (MSF) est en colère. L’ONG a dénoncé mercredi « avec la plus grande fermeté » une frappe israélienne contre une de ses résidences dans le sud de la bande de Gaza, fatale à deux membres de la famille d’un de ses employés.

Un char israélien a tiré tard mardi sur une maison abritant certains de ses employés et des membres de leur famille dans le village de Al-Mawasi, à Khan Younès, théâtre ces dernières semaines de combats au sol, de tirs et de raids aériens, selon un communiqué de MSF.

Un bâtiment « clairement identifié avec le logo de MSF »

« Cette attaque a tué la belle-fille et l’épouse d’un de nos collègues, et a blessé six personnes, dont cinq femmes et enfants. Le bâtiment, clairement identifié avec le logo de MSF » a été « visé par des tirs », a indiqué l’ONG, précisant que 64 personnes s’y trouvaient à ce moment-là. Ensuite, les ambulances venues secourir les victimes « ont été retardées pendant plus de deux heures par les tirs d’obus dans la zone » avant de pouvoir atteindre les lieux et transférer les blessés dans un hôpital de campagne de Rafah, à la pointe sud de la bande de Gaza.

« Nous sommes choqués et profondément attristés par cette attaque meurtrière », a déclaré Meinie Nicolai, directrice générale de MSF, actuellement en déplacement dans la bande de Gaza. « Aujourd’hui à Gaza, l’horrible réalité est qu’aucun endroit n’est sûr et que les promesses de zones sécurisées sont vaines et les mécanismes visant à épargner des bâtiments inefficaces », a-t-elle ajouté, assurant que les coordonnées GPS du lieu, sur lequel était accroché un large drapeau de l’ONG, avaient été transmises à l’armée israélienne qui en avait « accusé réception ».

Tsahal « regrette tout tort causé à des civils »

L’armée israélienne a pour sa part déclaré avoir tiré, « au cours d’opérations à Khan Younès », sur un édifice « identifié » comme abritant des « activités terroristes », mais qu’après coup « des informations ont fait état de la mort de deux civils non impliqués » dans ces activités présumées. « L’armée israélienne regrette tout tort causé à des civils et fait tout en son pouvoir pour opérer de façon précise sur le champ de bataille », ont ajouté les militaires, affirmant avoir entamé un « examen » sur cet incident.