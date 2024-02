Plainte en France contre l’UNRWA au 138e jour de guerre Israël-Hamas

Pour mieux comprendre les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël, 20 Minutes fait le point tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées diplomatiques ou le bilan dramatique des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

L’UNRWA se rend coupable de crimes contre l’humanité et complicité, selon l’association France-Israël – Alliance Général Koenig. Elle a déposé une plainte le 9 février pour crimes contre l’humanité et complicité contre l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens, et ses employés.

Dans cette plainte, l’association évoque « l’ambivalence » à l’égard du mouvement islamiste palestinien Hamas dont l’UNRWA est accusée « depuis plusieurs années ». Elle rappelle que plusieurs pays, notamment les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l’Allemagne et le Japon, ont suspendu leur financement de l’UNRWA, après des accusations israéliennes selon lesquelles 12 personnes de l’agence de l’ONU, parmi ses 13.000 employés dans la bande de Gaza, seraient impliquées dans l’attaque du Hamas du 7 octobre.

Israël a demandé au patron de l’agence, le Français Philippe Lazzarini, de démissionner après avoir assuré qu’un des tunnels utilisés par le Hamas avait été découvert sous le siège de l’agence à Gaza. Philippe Lazzarini a répondu que le tunnel était à 20 mètres sous terre, rendant impossible à l’UNRWA la découverte d’une telle installation.

La phrase du jour

« Dans quel monde vivons-nous lorsque les gens ne peuvent pas se procurer de la nourriture et de l’eau, ou lorsque des personnes qui ne peuvent même pas marcher ne peuvent pas recevoir de soins ? » »

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé a affirmé mercredi que la situation « sanitaire et humanitaire » dans la bande de Gaza est « inhumaine » après plus de quatre mois de guerre.

« Dans quel monde vivons-nous lorsque le personnel de santé risque d’être bombardé lorsqu’il effectue son travail ? Dans quel monde vivons-nous lorsque les hôpitaux doivent fermer parce qu’il n’y a plus d’électricité ou de médicament pour sauver les patients, et qu’ils sont la cible des militaires ? » a-t-il poursuivi. A ses yeux, « la situation sanitaire et humanitaire à Gaza est inhumaine et continue de se détériorer ».

Le chiffre du jour

38,3 %. C’est le taux d’Israéliens qui jugent « très » ou « moyennement » probable une « victoire totale » de l’armée contre le mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza, selon un baromètre de l’Institut démocratique d’Israël (IDI).

Selon l’étude de ce centre d’analyse de Jérusalem, 55,3 % des Israéliens estiment cette victoire « peu ou très peu probable ». Quelque 6,4 % des sondés ne se sont pas prononcés. « Notre but est simple : la victoire. Seulement une victoire contre le Hamas nous permettra la normalisation et l’intégration régionale », a néanmoins déclaré mercredi le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant.

La tendance du jour

La Cour internationale de justice (CIJ), plus haute juridiction de l’ONU qui siège à La Haye, tient cette semaine des audiences sur les conséquences juridiques de l’occupation par Israël de territoires palestiniens depuis 1967, avec un nombre inédit de 52 pays appelés à témoigner. La plupart des intervenants ont appelé à ce qu’Israël mette fin à son occupation ayant suivi la guerre des Six-Jours, mais Washington a pris la défense de son allié.

« La cour ne devrait pas conclure qu’Israël est légalement obligé de se retirer immédiatement et sans condition du territoire occupé », a déclaré Richard Visek, conseiller juridique au Département d’Etat américain.

« Tout mouvement vers le retrait d’Israël de la Cisjordanie et de Gaza nécessite la prise en compte des besoins de sécurité très réels d’Israël », qui ont été rappelés le 7 octobre, a-t-il poursuivi. Ces audiences interviennent dans un contexte de pression juridique internationale croissante sur Israël au regard de la guerre à Gaza.