Veto américain et patients assiégés au 137e jour de guerre Israël-Hamas

Pour mieux comprendre les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël, 20 Minutes fait le point tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées diplomatiques ou le bilan dramatique des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

C’est le troisième véto américain depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Le projet de résolution, qui exigeait « un cessez-le-feu humanitaire immédiat qui doit être respecté par toutes les parties », a recueilli 13 voix pour, une abstention (Royaume-Uni) et une voix contre, celle des Etats-Unis.

Le projet algérien s’opposait aussi au « déplacement forcé de la population civile palestinienne », alors qu’Israël a évoqué une évacuation des civils avant une offensive terrestre à Rafah où s’entassent 1,4 million de personnes dans le sud de la bande de Gaza. Comme les précédents textes fustigés par Israël et les Etats-Unis, celui de mardi ne condamnait pas l’attaque sans précédent du Hamas du 7 octobre contre Israël.

La phrase du jour

« La position américaine est un feu vert à l’occupation pour commettre plus de massacres » »

Du côté du Hamas, ce veto américain est considéré comme un « feu vert » à Israël pour perpétrer davantage de « massacres » dans ce territoire. « Le message envoyé aujourd’hui à Israël par ce veto est qu’ils peuvent continuer à faire n’importe quoi en toute impunité », a fustigé pour sa part l’ambassadeur palestinien Riyad Mansour, dénonçant un veto « irresponsable et dangereux » fournissant encore un « bouclier » à Israël.

« Les erreurs d’aujourd’hui auront un prix pour notre région et notre monde demain […] Comment l’Histoire vous jugera-t-elle ? », a de son côté lancé l’ambassadeur algérien Amar Bendjama, qui travaillait à ce texte depuis plus de trois semaines. « Le bilan humain et la situation humanitaire à Gaza sont intolérables et les opérations israéliennes doivent cesser », a martelé l’ambassadeur français Nicolas de Rivière.

Le chiffre du jour

32. C’est le nombre de patients transférés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) hors de l’hôpital assiégé Nasser de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, vers d’autres établissements dans ce territoire. Dans son communiqué, l’OMS s’inquiète pour les autres patients et le personnel toujours présents dans cet hôpital. Quelque 130 patients, des blessés ou des malades, y seraient toujours avec au moins quinze médecins et infirmiers.

Après avoir essuyé deux refus d’accès, le personnel de l’OMS a pu remplir deux missions dimanche et lundi et transférer 32 patients en état critique dont deux enfants, du complexe médical Nasser. Ils ont également apporté un petit stock de médicaments essentiels et de nourriture aux patients et au personnel. « Le démantèlement et la dégradation du complexe médical Nasser constituent un coup dur porté au système de santé » de la bande de Gaza, a ajouté l’OMS soulignant qu’il « n’y a ni électricité, ni eau courante et les déchets médicaux et les ordures créent un terrain propice aux maladies ».

La tendance du jour

La crise diplomatique provoquée par les déclarations du président brésilien comparant la guerre à Gaza à la Shoah s’est envenimée. Lula est désormais « persona non grata » en Israël, dont l’ambassadeur a été convoqué par le gouvernement de Brasilia.

« Les propos tenus par le président brésilien Lula lorsqu’il a comparé la juste guerre de l’Etat d’Israël contre le Hamas, qui a assassiné et massacré des Juifs, à Hitler et aux nazis sont une honte et une attaque antisémite grave contre le peuple juif et l’Etat d’Israël », a estimé le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz. Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, avait dénoncé dimanche des propos « honteux et grave ». Sans surprise Washington a soutenu la position de Tel-Aviv. « Nous ne sommes pas d’accord avec ces déclarations. Nous avons été très clairs sur le fait que nous ne pensons pas qu’un génocide soit commis à Gaza », a ainsi déclaré à la presse le porte-parole du département d’Etat, Matthew Miller.