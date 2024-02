Lula persona non grata en Israël, grosse crise entre Brasilia et Jérusalem

La crise diplomatique entre le Brésil et Israël continue de s’envenimer. A la suite des déclarations de Lula comparant la guerre à Gaza à la Shoah, le président brésilien a été déclaré « persona non grata » en Israël.

Luiz Inacio Lula da Silva a provoqué une tempête en accusant dimanche Israël de commettre un « génocide » des Palestiniens à Gaza, dressant une comparaison entre l’offensive israélienne et l’extermination des Juifs par les nazis.

Le Hamas satisfait des propos de Lula

Après ces déclarations, le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a donc fait savoir lundi que Lula n’était plus le bienvenu en Israël « jusqu’à ce qu’il présente des excuses et retire ses propos ». « Les propos tenus par le président brésilien Lula lorsqu’il a comparé la juste guerre de l’Etat d’Israël contre le Hamas, qui a assassiné et massacré des Juifs, à Hitler et aux nazis sont une honte et une attaque antisémite grave contre le peuple juif et l’Etat d’Israël », a ajouté le chef de la diplomatie israélienne lors d’une visite au mémorial de la Shoah Yad Vashem à Jérusalem.

Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, avait pour sa part dénoncé dimanche des propos « honteux et graves ». Le Hamas a, lui, salué « une description exacte de ce que (son) peuple subit » à Gaza.

Convocation de l’ambassadeur israélien au Brésil

Le ministre brésilien des Affaires étrangères a répliqué en convoquant lundi l’ambassadeur israélien au Brésil. Il a en outre « rappelé pour consultations l’ambassadeur brésilien à Tel-Aviv, Frederico Meyer, qui partira pour le Brésil demain (ce mardi) ».

« Ce qui se passe dans la bande de Gaza n’est pas une guerre, c’est un génocide », avait déclaré Lula à la presse dimanche. Ces propos sont les plus virulents jamais formulés sur le conflit en cours par Lula, éminente voix du Sud dont le pays assure actuellement la présidence tournante du G20. Le président de gauche avait condamné l’attaque du 7 octobre du Hamas en la qualifiant d’acte « terroriste ». Mais il s’est depuis lors montré très critique à l’égard de la campagne militaire de représailles d’Israël.

La droite brésilienne attaque Lula

Lundi, la droite brésilienne a aussi fustigé les propos de Lula, qui ont beaucoup choqué dans la puissante communauté évangélique, farouchement pro-Israël. « Lula n’a pas seulement démontré son ignorance de l’histoire, il a exposé au monde entier la haine qu’il a dans son cœur contre l’Etat d’Israël », a ainsi réagi sur X le parlementaire Eduardo Bolsonaro, fils de l’ancien président Jair Bolsonaro.

L’épouse de Lula a assuré sa défense. Sa déclaration polémique « se référait au gouvernement génocidaire et non au peuple juif », a commenté Rosangela da Silva. Elle a exprimé sa « fierté » à l’égard de son mari qui, « depuis le début de ce conflit dans la bande de Gaza, a défendu la paix et principalement le droit à la vie des femmes et des enfants, qui forment la majorité des victimes ».