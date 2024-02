Le torchon brûle entre Israël et le Brésil. L’Etat hébreu a en effet très mal pris les accusations dimanche de Luiz Inacio Lula da Silva sur un « génocide » des Palestiniens dans la bande de Gaza. Le président brésilien a notamment comparé l’offensive israélienne à l’extermination des Juifs par les nazis.

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a vivement réagi en dénonçant des propos « honteux et graves » et en convoquant pour ce lundi l’ambassadeur brésilien en Israël « pour le sermonner vivement ». Son ministre de la Défense Yoav Gallant a, lui, accusé le Brésil de « soutenir » le Hamas.

Netanyahou accuse Lula d’avoir franchi « la ligne rouge »

« Ce qui se passe dans la bande de Gaza n’est pas une guerre, c’est un génocide », a déclaré Lula à la presse depuis Addis Abeba, en Éthiopie, où il assistait à un sommet de l’Union africaine. « Ce n’est pas une guerre de soldats contre des soldats. C’est une guerre entre une armée hautement préparée et des femmes et des enfants ». « Ce qui se passe dans la bande de Gaza avec le peuple palestinien ne s’est produit à aucun autre moment de l’histoire. En fait, cela s’est déjà produit : lorsque Hitler a décidé de tuer les Juifs », a martelé le dirigeant brésilien.

« Comparer Israël à la Shoah nazie et à Hitler, c’est franchir la ligne rouge », a estimé Benyamin Netanyahou dans un communiqué. « En comparant à l’Holocauste la guerre d’Israël à Gaza contre le Hamas, une organisation terroriste génocidaire, le président da Silva a déshonoré la mémoire des six millions de Juifs assassinés par les nazis et diabolisé l’État juif comme le plus virulent des antisémites. Il devrait avoir honte », a ajouté le Premier ministre dans la soirée, dans un discours prononcé à Jérusalem devant la Conférence des présidents des principales organisations juives américaines.

Le Hamas applaudit

Le Hamas s’est pour sa part « félicité » dans un communiqué des déclarations de Lula, qui sont selon lui « une description exacte de ce que (son) peuple subit » à Gaza et révèlent « l’énormité du crime » commis par Israël « avec le soutien ouvert de l’administration Biden ».

Les déclarations de Lula font partie des plus virulentes jamais formulées sur le conflit en cours. Le président brésilien de 78 ans avait condamné l’attaque du 7 octobre du Hamas contre Israël en la qualifiant d’acte « terroriste ». Mais il s’est depuis lors montré très critique à l’égard de la campagne militaire de représailles de l’Etat hébreu.