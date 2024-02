Israël attaquera Rafah, même en cas d’accord sur les otages selon Netanyahu

Il n’en démordra pas. Ce samedi, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, s’est dit déterminé à mener une offensive terrestre à Rafah, après que le médiateur qatari a reconnu que les négociations sur une trêve entre Israël et le Hamas n’étaient « pas très prometteuses ».

Dans la bande de Gaza assiégée et dévastée par plus de quatre mois de guerre, les bombardements aériens incessants israéliens, notamment à Khan Younès et Rafah, dans le sud du territoire, ont fait une centaine de morts selon le ministère de la Santé du mouvement islamiste palestinien.

« Quiconque veut nous empêcher […] nous dit en fait de perdre la guerre »

« Quiconque veut nous empêcher de mener une opération à Rafah nous dit en fait de perdre la guerre. Je ne vais pas céder à cela », a déclaré Benjamin Netanyahu à Jérusalem.

Il faisait allusion aux vives inquiétudes exprimées dans le monde, y compris par l’allié américain, pour la population civile dans cette ville où s’entassent, selon l’ONU, 1,4 million de personnes, la plupart des déplacés, contre la frontière fermée avec l’Egypte.

Signe de sa détermination, il a affirmé que l’armée mènerait son opération à Rafah même en cas d’accord sur les otages. « Même si nous parvenons à un accord sur les otages, nous allons entrer dans Rafah. »

Des négociations « pas très prometteuses » selon le Qatar

Des négociations impliquant les médiateurs égyptien, américain et qatari pour obtenir une trêve entre le Hamas et Israël incluant un échange entre otages israéliens et prisonniers palestiniens, ont eu lieu ces dernières semaines.

Les négociations n’ont « pas été très prometteuses ces derniers jours », a dit le Premier ministre du Qatar Mohammed ben Abdelrahmane al-Thani lors de la Conférence sur la sécurité à Munich. Mais « nous ferons de notre mieux pour nous rapprocher » d’un accord.

Le Hamas a de son côté menacé de quitter les pourparlers si « une aide (humanitaire) n’était pas acheminée dans le nord de Gaza », menacée de famine, a indiqué un « dirigeant » anonyme du mouvement cité dans un communiqué.