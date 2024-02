Les producteurs de cannabis marocains boycottent les trafiquants israéliens

«Pourquoi les Israéliens gagneraient leur vie en vendant du haschisch marocain alors que nos frères palestiniens souffrent de la faim ? » Des trafiquants de cannabis au Maroc ont annoncé qu’ils cesseraient de fournir Israël en raison du conflit ayant lieu dans la bande de Gaza, comme l’a rapporté vendredi le site d’information israélien Mako.

Selon un trafiquant de drogue israélien interrogé et souhaitant rester anonyme, les fournisseurs marocains ne souhaitent plus vendre de haschisch aux trafiquants israéliens ni à leurs intermédiaires. « Ils ont décidé, à cause de la guerre, de boycotter », a déclaré cette source. « Depuis la guerre, nous avons perdu énormément d’argent. Des dizaines de millions de shekels, au moins. »

Consommation récréative autorisée en Israël

Un chiffre que d’autres contestent. Selon un Israélien vivant au Maroc et impliqué dans la contrebande de haschisch vers l’Espagne et la France, interrogé par Mako, Israël ne représente pas un pourcentage si important des exportations depuis le Maroc. « Des centaines de tonnes de haschisch sont vendues aux trafiquants de drogue en Europe et en Scandinavie », explique-t-il. « Au mieux, seules quelques centaines de kilos de haschisch marocain parviennent en Israël. »

La consommation de cannabis à des fins récréatives a été officiellement décriminalisée en Israël début 2022.