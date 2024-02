Macron hausse le ton face à Netanyahou au 131e jour de guerre Hamas-Israël

Pour mieux comprendre les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël, 20 Minutes fait le point tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées diplomatiques ou le bilan dramatique des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Le président français Emmanuel Macron a haussé le ton mercredi envers le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, l’exhortant à mettre fin aux opérations militaires à Gaza et à avoir le « courage » d’offrir à son pays un « avenir de paix ». Lors d’un entretien téléphonique avec le chef du gouvernement israélien, le dirigeant français a souligné que les opérations israéliennes à Gaza « devaient cesser » car « le bilan humain et la situation humanitaire » sont « intolérables », a rapporté l’Elysée.

Emmanuel Macron a également « exprimé l’opposition ferme de la France à une offensive israélienne à Rafah, qui ne pourrait qu’aboutir à un désastre humanitaire d’une nouvelle magnitude, comme à tout déplacement forcé de populations, qui constitueraient des violations du droit international humanitaire et feraient peser un risque supplémentaire d’escalade régionale ». Le chef de l’Etat a insisté sur « l’extrême urgence qu’il y avait à conclure, sans plus de délai, un accord sur un cessez-le-feu qui garantisse enfin la protection de tous les civils et l’entrée massive de l’aide d’urgence. »

Il a rappelé que la « libération de tous les otages, dont nos trois compatriotes, était une priorité absolue pour la France », alors que des pourparlers se poursuivent en ce sens et en faveur d’une trêve. Le président français a aussi réitéré la « condamnation » française « de la politique de colonisation israélienne et appelé au démantèlement des avant-postes », appelant « à éviter toute mesure susceptible de conduire à une escalade incontrôlée à Jérusalem et en Cisjordanie ».

Le chiffre du jour

28.576. C’est le nombre de personnes tuées, en majorité des femmes, enfants et adolescents, dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien, selon un bilan publié lundi par le ministère de la Santé du Hamas. Il a fait état d’un total de 103 morts au cours des dernières 24 heures, et de 68.291 blessés depuis le début de la guerre le 7 octobre.

La phrase du jour

« « J’adjure les travailleurs dans les ports et dans les bateaux de pas transporter les armes qui partent au service de M. Netanyahou » »

Jean-Luc Mélenchon a appelé mercredi à ne plus acheminer d’armes vers Israël et salué la position d’Emmanuel Macron, qui a exhorté dans l’après-midi le Premier ministre israélien à mettre fin aux opérations militaires à Gaza. « Quiconque ne fait rien, ou quiconque laisse faire ce qui rend possible ce massacre, est soi-même un criminel de guerre », a ajouté le leader de La France insoumise en marge d’une manifestation pro-Palestine qui a réuni quelques centaines de participants à Paris.

La tendance du jour

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a promis mercredi soir une « puissante » opération à Rafah « après » avoir permis à la population civile de quitter cette ville à la pointe sud de la bande de Gaza. « Nous combattrons jusqu’à la victoire complète, ce qui implique une action puissante à Rafah et ce, après avoir permis à la population civile de quitter les zones de combat », a-t-il déclaré dans un message en hébreu sur son compte Telegram officiel.

Les propos de Benyamin Netanyahou interviennent alors que des négociations en vue d’une trêve entre Israël et le Hamas se sont poursuivies mercredi au Caire sur fond de crainte d’une opération israélienne sur la ville de Rafah. Environ 1,4 million de personnes, selon l’ONU, la plupart déplacées par la guerre, s’entassent dans cette ville transformée en un gigantesque campement, le seul grand centre urbain du territoire où l’armée n’a pas encore lancé d’assaut.