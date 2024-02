Les Nations unies s’inquiètent une nouvelle fois pour les civils dans le conflit entre Israël et le Hamas. Les opérations militaires israéliennes à Rafah « pourraient conduire à un massacre à Gaza », a ainsi alerté mardi le chef des Affaires humanitaires de l’ONU, Martin Griffiths, appelant l’Etat hébreu à ne pas « continuer à ignorer » les appels de la communauté internationale.

« Plus de la moitié de la population de Gaza – largement plus d’un million de personnes – s’entassent à Rafah, voyant venir la mort : ils ont peu à manger, pratiquement aucun accès aux soins médicaux, nulle part où dormir, aucun endroit sûr », a-t-il commenté dans un communiqué, décrivant un « assaut incomparable en matière d'intensité, de brutalité et d’ampleur ».

« Notre réponse humanitaire est en lambeaux »

« Je dis depuis des semaines que notre réponse humanitaire est en lambeaux. Je sonne l’alarme une nouvelle fois : les opérations militaires à Rafah pourraient conduire à un massacre à Gaza. Elles pourraient aussi conduire à l’article de la mort les opérations humanitaires déjà fragiles », a-t-il ajouté. « Nous n’avons ni les garanties liées à la sécurité, ni l’approvisionnement, ni le personnel nécessaire pour maintenir ces opérations ».

« La communauté internationale a mis en garde contre les conséquences dangereuses de toute invasion terrestre à Rafah. Le gouvernement d’Israël ne peut pas continuer à ignorer ces appels », a également plaidé Martin Griffiths. Selon lui, « l’Histoire ne sera pas tendre. Cette guerre doit s’arrêter ».

Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a récemment ordonné à l’armée israélienne de préparer une offensive sur Rafah. Elle est, selon lui, le « dernier bastion » du Hamas. Environ 1,4 million de Palestiniens, selon l’ONU, soit plus de la moitié de la population de Gaza, sont massés dans cette ville, piégés contre la frontière fermée avec l’Egypte, la plupart ayant fui la guerre qui fait rage depuis quatre mois dans le territoire assiégé par Israël.