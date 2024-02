Colons sanctionnés et espoir de trêve au 130e jour de guerre Hamas-Israël

Pour mieux comprendre les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël, 20 Minutes fait le point tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées diplomatiques ou le bilan dramatique des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Le ministère français des Affaires étrangères a annoncé mardi avoir adopté des « sanctions » à l’encontre de 28 « colons israéliens extrémistes » coupables de « violences contre des civils palestiniens en Cisjordanie ». « La France réaffirme sa condamnation ferme de ces violences inadmissibles. Comme nous l’avons affirmé à de nombreuses reprises, il est de la responsabilité des autorités israéliennes d’y mettre fin et de poursuivre leurs auteurs », écrit le ministère dans le communiqué.

Ces 28 individus sont « visés par une interdiction administrative du territoire français », ajoute le Quai d’Orsay, qui a dit « travailler » à « l’adoption de sanctions au niveau européen » à l’encontre des colons violents. Washington et Londres ont déjà pris des sanctions contre des « colons extrémiste », mais l’Union européenne, qui doit les décider à l’unanimité, n’a pas encore réussi à s’accorder sur le sujet, en raison de l’opposition de pays comme la Hongrie et la République Tchèque, selon des sources diplomatiques.

La phrase du jour

« Toutes les délégations qui sont venues au Liban au cours des quatre derniers mois (…) ont un seul objectif : protéger Israël »

C’est l’accusation portée par le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, dont le mouvement pro-iranien mène, depuis le Liban, des attaques répétées contre Israël depuis plusieurs mois. L’accusation s’adresse particulièrement à la France et à son ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné. Ce dernier a indiqué lundi qu’il avait fait « des propositions » lors de sa visite récente à Beyrouth pour éviter un conflit ouvert entre Israël et le Hezbollah, qui dit agir en soutien du Hamas, son allié. Ce plan prévoit, selon des sources diplomatiques, l’arrêt des violences des deux côtés et un retrait des combattants du Hezbollah de dix à douze kilomètres au nord de la frontière. « Que personne ne pense que le Liban est faible, qu’il a peur, et qu’il peut nous imposer des conditions », a ajouté en réaction le chef du Hezbollah. Le plan français prévoit également la pleine application de la résolution 1701 de l’ONU qui stipule que seuls l’armée libanaise et les Casques bleus de l’ONU soient déployés dans le sud du Liban

Le chiffre du jour

2. C’est le nombre de journalistes grièvement blessés au cours d’une une frappe israélienne dans le secteur de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza ce mardi. Les deux reporters travaillaient pour la chaîne de télévision qatarie Al Jazeera. Interrogée par l’AFP, l’armée israélienne n’a pas fait de commentaire dans l’immédiat.

La jambe droite d’Ismaïl Abou Omar a été « amputée » et les médecins tentent de sauver la gauche, a annoncé la chaîne en diffusant des images du journaliste entouré de médecins sur un bloc opératoire tout en précisant que sa vie était en danger. Dans le cas d’Ahmed Matar, cameraman, il est « blessé grièvement », a ajouté Al-Jazeera.

Quelque 1,3 million de Palestiniens s’entassent actuellement à Rafah, la plus grande majorité d’entre eux étant des personnes déplacées par les raids et les combats dans le reste du territoire.

La tendance

La pression internationale s’est intensifiée mardi pour un accord de trêve entre Israël et le Hamas incluant une nouvelle libération d’otages, après l’annonce israélienne d’une offensive prochaine sur Rafah, dernier refuge pour plus d’un million de Palestiniens dans le sud de la bande de Gaza. L’Egypte, médiateur traditionnel entre Israël et les Palestiniens, a accueilli mardi les directeurs des renseignements américain et israélien ainsi que le Premier ministre qatari pour des discussions sur une trêve. De son côté, l’ONU dit craindre un « massacre » en cas d’offensive sur Rafah.

Lundi soir, le président américain Joe Biden a annoncé qu’un accord de libération des otages détenus à Gaza, accompagné d’une pause « d’au moins six semaines » dans les hostilités entre Israël et le Hamas, était actuellement en discussion.

Le président américain a répété la mise en garde déjà émise plusieurs fois par son administration et indiqué qu’il « fallait protéger » les civils palestiniens à Rafah en cas d’offensive israélienne sur cette ville du sud de l’enclave. De son côté, le roi de Jordanie Abdallah II, a déclaré lundi qu’il « fallait un cessez-le-feu durable immédiatement » à Gaza.