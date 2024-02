La situation humanitaire dans la bande de Gaza est déjà catastrophique et pourrait encore empirer. Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a ordonné à son armée de « préparer » une offensive sur Rafah, dernier refuge des déplacés de la guerre dans la bande de Gaza. Un ordre qui inquiète profondément la communauté internationale.

La cheffe de la Diplomatie allemande Annalena Baerbock a ainsi mis en garde samedi contre une éventuelle offensive qui s’apparenterait à « une catastrophe humanitaire annoncée ». « La détresse à Rafah dépasse déjà l’entendement. 1,3 million de personnes y cherchent à se protéger des combats dans un espace très restreint. Une offensive de l’armée israélienne sur Rafah serait une catastrophe humanitaire annoncée », a estimé la ministre dans un message sur son compte X (ex-Twitter).

« Israël doit se défendre contre la terreur du Hamas, mais en atténuant autant que possible les souffrances de la population civile », a insisté Annalena Baerbock. Elle a réitéré les appels de l’Allemagne en faveur d’un cessez-le-feu, afin aussi que « les otages israéliens soient enfin libérés » et annoncé qu’elle se rendrait de nouveau la semaine prochaine en Israël pour en discuter. A Washington, des responsables américains mettent également en garde contre un « désastre », craignant un scénario similaire à celui qui s’est déroulé dans le Nord.

Riyad en appelle au Conseil de sécurité

L’Arabie saoudite a pour sa part appelé à une intervention du Conseil de sécurité de l’ONU. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères du royaume a mis en garde contre les « répercussions extrêmement dangereuses » d’une telle offensive.

Il a souligné par ailleurs « son rejet catégorique et sa ferme condamnation » du « déplacement forcé » de « centaines de milliers de civils contraints de fuir l’agression israélienne brutale » dans la bande de Gaza.

Le ministère a dénoncé « cette violation continue du droit international » et souligné la nécessité « de convoquer d’urgence le Conseil de sécurité pour empêcher Israël de provoquer une catastrophe humanitaire imminente dont la responsabilité incombe à tous ceux qui soutiennent l’agression », toujours selon le communiqué.

Mise en garde du Hamas

« Nous mettons en garde contre une catastrophe et un massacre qui pourraient aboutir à des dizaines de milliers de martyrs et de blessés », a déclaré de son côté le Hamas, ajoutant tenir pour responsables des répercussions éventuelles « l’administration américaine, la communauté internationale et l’occupation israélienne ».

Le ministère de la Santé du mouvement islamiste palestinien a dénombré samedi 110 morts depuis la veille, dont 25 dans des frappes à Rafah, et fait état de combats dans l’hôpital Nasser de Khan Younès, le plus grand du sud de Gaza. Selon le ministère, une personne a été tuée dans cet hôpital où se trouvent encore 300 membres du personnel, 450 blessés et 10.000 déplacés.