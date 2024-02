La peur d’une attaque massive sur Rafah, au 125e jour du conflit

Pour mieux comprendre les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël, 20 Minutes fait le point tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées diplomatiques ou le bilan dramatique des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

L’armée israélienne a confirmé à l’AFP avoir mené jeudi une frappe aérienne dans le sud du Liban contre un « commandant » du Hezbollah pro-iranien, soutien du mouvement palestinien du Hamas. Plus tôt dans la soirée, une source de sécurité libanaise avait annoncé qu’un responsable militaire du Hezbollah avait été gravement blessé dans un bombardement aérien qui a visé jeudi sa voiture dans le sud du Liban.

Le chiffre du jour

1,3 million. C’est le nombre de Palestiniens, dont la grande majorité sont des personnes déplacées par les affrontements des derniers mois, massés à Rafah, ville située à la frontière fermée avec l’Egypte.

Or, après une première phase de déploiement qui se concentrait dans le nord du territoire palestinien, l’armée israélienne a progressé vers le centre et le sud de Gaza, notamment dans la ville de Khan Younès, épicentre ces dernières semaines de combats acharnés et de raids aériens continus. Benyamin Netanyahou a dit mercredi avoir ordonné à l’armée israélienne de « préparer » une offensive sur Rafah.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, des témoins et des sources hospitalières ont d’ailleurs fait état de frappes mortelles dans le sud de la bande de Gaza, notamment à Rafah, le ministère de la Santé du Hamas dénombrant au total 109 morts de mercredi en soirée à jeudi matin.

La phrase du jour

« L’acharnement, je pense que ça suffit maintenant » »

A l’issue de son audition jeudi matin par les enquêteurs de la police judiciaire parisienne dans une enquête pour apologie du terrorisme, l’ex-basketteuse et ex-ambassadrice des JO Emilie Gomis, a déclaré être « soulagée » et déploré une « erreur » et une « maladresse ». La basketteuse a ajouté n’avoir « jamais voulu inciter à la haine ni quoi que ce soit ». « J’ai tout simplement dit qu’effectivement le timing de publication était très mauvais, (…) après les attaques atroces du 7 octobre que je condamne fermement ». « La situation géopolitique amène les citoyens à s’exprimer d’une certaine manière, on ne peut plus rester silencieux. Malgré mon statut et mes fonctions, je l’ai payé », a-t-elle dit, en larmes.

« Il n’a jamais été question d’être antisémite ou quoi que ce soit, j’aurais dû être neutre » a aussi concédé Emilie Gomis. « Par ma fonction » d’ambassadrice des JO, « on a touché à Paris-2024, je le regrette », a-t-elle dit. Deux jours après les attaques du Hamas en Israël le 7 octobre dernier, Emilie Gomis avait republié brièvement sur Instagram, avant de le retirer, un message dans lequel on voyait des cartes de France de 1947, 1967 et 2023, sur lesquelles un drapeau français était progressivement remplacé par le drapeau israélien avec cette question : « Que feriez-vous dans cette situation ? »

« Nous considérons que cette convocation n’avait pas lieu d’être, on est face à une disproportion manifeste », a ajouté son avocat, Vincent Brengarth. « Que faut-il faire de plus ? Emilie Gomis a retiré son post, elle s’en est excusée, expliquée, la publication subitement ressurgit plusieurs semaines après, avec nécessité de démissionner, puis aujourd’hui une audition libre », a-t-il critiqué.

La tendance du jour

Les Etats-Unis ont averti jeudi Israël du risque d’un « désastre » à Rafah, ville du sud de la bande de Gaza où s’entassent plus d’un million de Palestiniens, au moment où l’armée israélienne y prépare une nouvelle offensive. « Nous n’avons encore vu aucune preuve d’une planification sérieuse d’une telle opération et mener une telle opération maintenant sans planification et sans réflexion dans une zone où un million de personnes sont abritées serait un désastre », a déclaré à la presse le porte-parole adjoint du département d’Etat, Vedant Patel.